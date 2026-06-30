ダシの香りとゴボウのシャキシャキ感がたまらない「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」試食レビュー
2026年6月29日、日清食品から「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」が登場しました。6種のあわせだしに福岡県醸造醤油を加えたつゆが特徴とのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。
「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」(6月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13786/
これが「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」。
原材料はごぼう天ぷら、ねぎ、魚介エキス、しいたけエキスなど。
カロリーは1食当たり442kcalです。
まずはフタを半分開けて「後入れ液体スープ」と「ごぼう天ぷら」を取り出します。
お湯を入れてフタを閉じ、8分待ちます。待っている間に後入れ液体スープをフタの上で温めておきます。
8分後にフタを開け、後入れ液体スープを投入。
よく混ぜます。
最後にごぼう天ぷらをのせて完成です。
ツユは薄口のしょうゆ味がベースで、魚介節の深い香りが印象的。麺は通常の「どん兵衛」よりも太く柔らかくなっていて、口当たりが良いです。
ごぼう天ぷらは時間がたつとツユを吸って柔らかくなりますが、中のゴボウはシャキシャキ。しっかり香り付けされていて味わい深く、柔らかい麺との食感の違いも楽しめます。
「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」の価格は1食当たり税別309円。Amazon.co.jpでは12個入りが税込3717円(1個当たり約310円)で販売されています。
Amazon.co.jp: どん兵衛 最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん 103g×12個 : 食品・飲料・お酒
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0H25QTY62/gigazine-22
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in 試食, Posted by log1p_kr
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