2026年06月30日 17時26分 試食

ダシの香りとゴボウのシャキシャキ感がたまらない「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」試食レビュー



2026年6月29日、日清食品から「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」が登場しました。6種のあわせだしに福岡県醸造醤油を加えたつゆが特徴とのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。



「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」(6月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13786/



これが「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」。





原材料はごぼう天ぷら、ねぎ、魚介エキス、しいたけエキスなど。





カロリーは1食当たり442kcalです。





まずはフタを半分開けて「後入れ液体スープ」と「ごぼう天ぷら」を取り出します。





お湯を入れてフタを閉じ、8分待ちます。待っている間に後入れ液体スープをフタの上で温めておきます。





8分後にフタを開け、後入れ液体スープを投入。





よく混ぜます。





最後にごぼう天ぷらをのせて完成です。





ツユは薄口のしょうゆ味がベースで、魚介節の深い香りが印象的。麺は通常の「どん兵衛」よりも太く柔らかくなっていて、口当たりが良いです。





ごぼう天ぷらは時間がたつとツユを吸って柔らかくなりますが、中のゴボウはシャキシャキ。しっかり香り付けされていて味わい深く、柔らかい麺との食感の違いも楽しめます。





「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」の価格は1食当たり税別309円。Amazon.co.jpでは12個入りが税込3717円(1個当たり約310円)で販売されています。



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