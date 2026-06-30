2026年06月30日 19時00分 ハードウェア

スパコンランキング世界1位に突如躍り出た中国製スパコン「LineShine」は一体何者なのか？



2026年6月23日に公開されたスーパーコンピューター性能ランキング「TOP500」において、中国のスーパーコンピューター「LineShine(霊晟)」が世界1位の座を獲得しました。ここ数年のTOP500の上位はアメリカや日本やヨーロッパのスーパーコンピューターで占められていましたが、突如として中国製スーパーコンピューターが1位に躍り出た形です。そんなLineShineについて公式情報や発表スライドの内容をまとめてみました。



重磅登顶！“灵晟”问鼎全球超算TOP500，中国刷新世界算力新高度 | 国家超级计算深圳中心

http://www.nsccsz.cn/nsccsz2024/zxdt2024/202606/19c3a18b-f9f5-4ba7-a557-9eb890f73615.shtml



LineShine - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS | TOP500

https://top500.org/system/180490/



A Deep Dive On China’s “LineShine” All-CPU, Exaflops-Class Supercomputer

https://www.nextplatform.com/hpc/2026/06/25/a-deep-dive-on-chinas-lineshine-all-cpu-exaflops-class-supercomputer/5262439



TOP500は毎年6月と11月に公開されているスーパーコンピューターの性能ランキングです。2026年6月版のTOP500では中国のLineShineが1位を獲得。これまで1位だったアメリカのEl Capitanは2位に順位を落としました。なお、日本の富岳は9位です。



スパコン世界ランキングで中国の「LineShine」が初の1位獲得 - GIGAZINE





TOP500の情報を確認すると、LineShineは1378万9440個ものコアを搭載しており、処理性能は2198.40ペタフロップス(2.19840エクサフロップス)に達することが分かります。また、「LX2」というプロセッサを搭載していることや、FreeBSDベースの中国製OS「Kylin OS」を採用していることも分かります。





LineShineは中国の深圳にある国家超级计算深圳中心(国立スーパーコンピューティング深圳センター)に設置されています。センターの公式サイトに掲載されているLineShineの画像が以下。





TOP500のトップ10にランクインするスーパーコンピューターはLineShineと富岳を除いて「NVIDIA」「AMD」「Intel」のチップで構成されています。また、近年登場しているスーパーコンピューターのほとんどは「CPUとGPUのハイブリッド構成」を採用しています。一方でLineShineは中国製プロセッサ「LX2 CPU」を用いたCPUのみの構成を採用しています。



一般的にCPUは大量の計算を並列処理するのが苦手とされており、並列処理をGPUに任せるシステムが主流です。LX2 CPUには独自開発の行列計算アクセラレーターが備わっており、CPUのみでもGPU搭載マシンを凌駕する並列処理を可能としています。同センターによると、LineShineはすでに「大気・海洋研究」「工学シミュレーション」「材料科学」「創薬」「脳科学」「AI」「大規模モデル推論」といった多岐にわたる分野で活用されているとのこと。



インターネット上にはLineShineに関する発表イベントで提示されたスライド資料も投稿されています。例えばチューリッヒ工科大学のTorsten Hoefler教授は2026年5月22日～25日に開催されたHPC関連の国際フォーラム「HACI 2026」でのLineShineの発表スライドをBlueskyに投稿しています。





スライド資料によると、LX2 CPUは1基当たり304コアで、1基当たり60.3テラフロップスの処理性能を備えているとのこと。また、メモリは4TB/sのHBMを使う仕組みです。





LX2 CPUを2基合わせてコンピュートノードを構築し、8個のノードでコンピュートブレードを構築。そして16ブレードで1フレーム、2フレームで1キャビネット、90のキャビネットを合わせて1378万9440コアという大規模なシステムを実現しているそうです。





国立スーパーコンピューティング深圳センターはLineShineがTOP500の1位を獲得したことを発表する際に「LineShineは我が国のスーパーコンピューター分野における歴史的な飛躍であり、国外の技術的障壁を打ち破り、独立したソフトウェアおよびハードウェアシステムをもたらすものである」とコメントし、中国独自の技術力の高さをアピールしています。

