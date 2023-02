3種類の鍋風スープで寒い季節にぴったりなエースコックの「わかめラーメン 海鮮チゲ鍋風」「わかめラーメン ごま豆乳鍋風」「わかめラーメン 鶏白湯鍋風」を食べてみた

・関連記事

まさかの麺なしわかめラーメンが楽しめる「わかめラー 麺なし ごま・しょうゆ」を食べてみた - GIGAZINE



ニンニク&野菜マシマシな濃厚背脂ラーメンを家で簡単に作れる「明星 おうち千里眼 にんにく豚骨醤油ラーメン」試食レビュー - GIGAZINE



「みそとごぼうが香る豚汁にうどんを入れたらこうなる」というのを体現したカップ麺「日清のどん兵衛 豚汁うどん」試食レビュー - GIGAZINE



コク旨ちゃんぽんに旨辛キムチの風味が絡む「スーパーカップ1.5倍 リンガーハットの長崎ちゃんぽん ブタキムMIX」試食レビュー - GIGAZINE



「角砂糖約8個分の糖分入りラテ」「わかめ6.3倍のスープ」「香辛料200%のポテチ」などローソンの「●●すぎチャレンジ」製品6種を食べてみた - GIGAZINE

2023年02月10日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.