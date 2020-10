2020年10月14日 20時00分 ネットサービス

1980年代のインターネットの書き込みが磁気テープから復活



5chやRedditなどのインターネット掲示板の前身となったインターネットディスカッションシステム「Usenet」のネットニュースに1980年代頃に投稿された書き込みが一挙公開されました。当時のインターネット上でどのような会話が交わされていたのか、自分の目で確かめることができます。



Converting UTZOO-Wiseman Usenet Tapes to Website with PostgreSQL backend using Python 3.8 – Jozef Jarosciak Blog

https://www.joe0.com/2020/10/07/converting-utzoo-wiseman-netnews-archive-to-postgresql-using-python-3-8/



2.1 Million of the Oldest Internet Posts Are Now Online for Anyone to Read

https://www.vice.com/en/article/pky7km/usenet-archive-utzoo-online



Usenetは1980年頃に構築された分散ネットワークの一種です。各投稿が多数のサーバーで複製されるというシステムを有しており、Usenet上では現代のインターネット掲示板に相当する「ネットニュース」というディスカッショングループが運営されていました。





1980年当初はネットニュースは最も人気のあるインターネットサービスの一種でしたが、ワールド・ワイド・ウェブの登場とともにその人気には陰りが差し始め、現代ではRedditや5chなどのインターネット掲示板や、FacebookやTwitterなどのソーシャルネットワークにその座を明け渡してほぼ消滅状態となっています。



また、サービスとして人気がなくなり消滅しただけではなく、時の流れと共にUsenetをホストするサーバーが存在しなくなった結果、「ネットニュースのログ」自体が消滅してしまったと考えられていました。



しかし、宇宙愛好家として名高いヘンリー・スペンサー氏が、「UTZOO」という大学に所属する人々向けのネットニュースのログを磁気テープに保存していたことから状況が一変。ネットニュースの草創期である1981年2月から1991年6月までに投稿された約210万件の書き込みが現存していることがわかりました。





この草創期の書き込みを、復活させようと試みたのがJozef Jarosciak氏。Jarosciak氏と友人たちはスペンサー氏の磁気テープに残されていたデータをTAR形式に変換し、PostgreSQLのデータベースとしてまとめ、オープンソースのリソースとして公開しました。公開されたデータベースが以下。



Usenet Archives (UsenetArchives.com)

https://usenetarchives.com/



上部の検索欄からキーワード検索で書き込みを探すことも可能ですが、今回は検索欄下部のカテゴリから書き込みを探してみます。各カテゴリは「Alt(非伝統的)」「Comp(コンピューター)」「Humanities(人文科学)」「Microsoft(マイクロソフト関連)」「Misc(その他)」「News(ニュース)」「Rec(趣味)」「Sci(科学)」「Soc(社会)」「Talk(雑談)」「Utzoo」など。今回はスペンサー氏が所有していた磁気テープから復活された書き込みが含まれている「Utzoo」カテゴリを見ることに。





各カテゴリでは、「板」に相当するグループが一覧表示されます。「Utzoo」カテゴリのグループは、「Alt. Alien. Visitors(エイリアン、来訪者)」「Alt. Atheism(無神論)」など雑多なグループが表示されます。





今回は「Rec. Arts. Anime(アニメ)」グループを見てみることに。





アニメグループの各スレッドはこんな感じ。「Looking For Ranma Story(らんま1/2の何話なのか教えてください)」「Astroboy Versus Hitler(鉄腕アトムvsヒトラー)」など、日本のアニメの話題も多い様子。デフォルトでは新着順にスレッドが表示されています。





アニメグループの最古のスレッドは、1989年に投稿された「What Is GIF? (Info Needed)(GIFって何?情報を教えて)」というものでした。





各スレッドをクリックすると、それぞれの書き込みを閲覧することができます。





Jarosciak氏はUsenetのネットニュースを復活させるという試みについて、「古い投稿の宝庫は将来の世代に引き継ぐべきです。これらの投稿は読むだけでも面白いものですが、より重要なことはインターネット草創期におけるインターネットコミュニティの思考プロセスに焦点を当てているということです。これは歴史的な資料であり、アーカイブとして一般公開する機会を見逃すのは私やアーキビストの怠慢でしょう」とコメントしています。