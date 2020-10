2020年10月15日 07時00分 乗り物

「フェラーリがネットの届かない地下で置物化してしまった」と話題に



近年はインターネットを介して遠隔操作できるシステムを搭載する車が多く存在しますが、これらの車は同時に「インターネット接続がない場所では遠隔操作できない」という弱点があります。この問題を顕在化させるかのように、インターネット接続がない地下で、フェラーリが文鎮化してしまうという事態が発生しました。



ZeromindzというRedditユーザーは2020年10月10日に「車のシートの取り付けのために代理店から運転してきたフェラーリが道半ばで動かなくなりました(耐タンパー機能が理由だと思います)。愉快なのは、場所が地下であるためにフェラーリに乗っている少年たちはリモートの修正ができないことです」と投稿しました。以下が地下で動かなくなってしまったフェラーリ。





Redditでは、これがリモート接続で動作する物の弱点であるという指摘がなされました。しかし、Hacker Newsでは「投稿者は耐タンパー機能が理由で動かなくなったと推測していますが、別の理由が考えられる」という意見も。LeonMという人物によると、エアバッグ付きの現代の車の多くは座席にセンサーがつけられており、このセンサーが「無人である」と判断した時にはエアバッグがオフの状態になります。Zeromindz氏が「フェラーリがシートの取り付けのために地下に運ばれた」と記していることから、シートが外された時に安全システムにエラーが生じて、運転そのものができない状態になった可能性があるとのこと。



認定販売店にはこのようなエラーから回復するためのソフトウェアが備わっていますが、これらのツールを持たない場合はインターネットでメーカーとリモート接続して回復を試みることになります。今回の一件はインターネット接続がないためにエラーから回復できない状態となっていますが、エラー自体は車の「スマートモード」などとは関係ないとLeonM氏はみています。



ただし、LeonM氏の意見に対しても、「もっと単純で、フェラーリの文鎮化は単純に車の『盗難防止機能』が発動したためではないか」とjobuというユーザーからさらに突っ込みが行われています。



一方で、実際に2020年2月には、女性がカーシェアリングで借りた車で山道を走っていたところ、テレマティクスの電波を受信できなくなり車が停止し、電話もできずに立ち往生してしまったという事態も起こっています。



