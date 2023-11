5種の果汁と緑茶を合わせた「伊右衛門 香る、果実」はフルーツの香りが華やかだが緑茶の存在感はほぼ皆無

・関連記事

レモン味がコーラを抑え込んでいる不二家の「レモンコーラスカッシュ」を飲んでみた - GIGAZINE



フワッと広がる甘さでぜいたくな味わいを楽しめるマクドナルド「ホワイトスノーチョコフラッペ」「ショコラオレンジフラッペ」「マカロン グリーンアップル」を食べてみた - GIGAZINE



酸っぱすぎず甘すぎずなバランスがちょうどいい「三ツ矢はちみつレモン濃いめ」試飲レビュー - GIGAZINE



バターとレーズンの風味がしっとり食感で押し寄せる「ブラックサンダーひとくちサイズ しあわせレーズンバターサンド」試食レビュー - GIGAZINE

2023年11月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.