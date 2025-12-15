違法仮想通貨マイニングによる「電力盗難」で電力会社に1700億円以上の損失
電気料金高騰を防ぐため、マレーシアの国営電力会社テナガ・ナショナル・ベルハド(TNB)は違法な仮想通貨マイニングの取り締まりを行っています。報告によると、この5年間で違法マイニングにより失った電力は45億7000万リンギット(約1740億円)分に上るとのことです。
Malaysia's Tenaga Nasional incurs losses of more than $1 billion from crypto power theft | Reuters
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/malaysias-tenaga-nasional-incurs-losses-more-than-1-billion-crypto-power-theft-2025-11-19/
Malaysia uncovers $1 billion in power theft losses from illegal crypto mining | The Block
https://www.theblock.co/post/379443/malaysia-power-theft-crypto-mining
マレーシアでは、仮想通貨のマイニングそのものを規制する法律はありませんが、メーターの改竄や回避手段の利用は電力供給法で禁じられています。
TNBは、2020年から2025年8月にかけてビットコインやその他の仮想通貨のマイニングを違法な手段を利用して行っている施設13万827カ所を特定したとのこと。この違法マイニングによって生じた損失は45億7000万リンギットに上ります。
エネルギー移行・水資源転換省によれば、TNBは省や警察、通信規制当局、反贈収賄当局などによる共同作戦で、違法マイニング業者の設備を押収したとのこと。
TNBは違法マイニング問題に対処するため、マイニング関連の電気盗難に関与した疑いのある施設の所有者および利用者の完全な記録を保存するデータベースを構築したそうです。
なお、違法マイニングの検出事例は2018年は610件でしたが、2020年以降急増し、2024年時点で4倍の2397件にまで増加しています。
・関連記事
たった3万円のマイニング装置で3000万円稼いだマイナーが登場、宝くじ当選よりレアな「11億分の1」を当てる快挙 - GIGAZINE
ロシア政府が複数地域でマイニングを2031年まで禁止 - GIGAZINE
ロシアのプーチン大統領が仮想通貨マイニングを合法化する法案に署名 - GIGAZINE
勝手にCPUを100％使って仮想通貨をマイニングするLinux向けマルウェア「perfctl」が発見される、ログイン時は活動を停止するので発見困難で数百万台のサーバーが標的になった可能性 - GIGAZINE
ビットコイン価格は2024年1月から120％超上昇して10万ドルを突破、トランプ次期大統領の誕生・ETF需要・4月の半減期などが影響か - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Power companies lose over 170 billion ye….