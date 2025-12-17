2025年12月17日 17時00分 メモ

ペプシコとウォルマートが食品価格を上げるために共謀していた疑惑が秘密文書で暴露される



連邦取引委員会(FTC)が飲料大手のペプシコを相手取って起こした裁判の資料から、ペプシコと小売り大手のウォルマートが結託して食品価格を操作していた疑惑が浮上しました。ペプシコは、ウォルマートにだけ特別に安い価格で製品を提供し、顧客がウォルマートで製品を買うよう仕向けていた可能性があります。



Secret Documents Show Pepsi and Walmart Colluded to Raise Food Prices Across the Economy

https://www.thebignewsletter.com/p/secret-documents-show-pepsi-and-walmart



FTCが提出した訴状によると、ペプシコはウォルマートと結託し、ウォルマート以外の全販売店に対して自社製品の卸売価格を高くする見返りに、ウォルマートの店舗内で目立つ位置にペプシコ製品を陳列するという約束を結んでいたとのこと。これによりウォルマートが最安値でペプシコ製品を取り扱えることになり、競合他社より優位に立てることになっていたそうです。





ペプシコにとってウォルマートは最大の顧客であり、投資関連文書に「ウォルマートを失うと事業に重大な悪影響を及ぼす」と記載するほど支配力のある存在でした。ペプシコはウォルマートとの関係を維持するため、ウォルマートへの特別割引やオンラインクーポンを提供するだけでなく、競合店の価格を監視してウォルマートが優位にあることを示す報告書すら提出していたとのこと。



ペプシコ幹部は、競合店とウォルマートの価格差が縮小しすぎると「ウォルマートを怒らせるのでは」と恐れ、顧客がウォルマート以外でペプシコ製品を購入する現象をわざわざ追跡し、自主的な割引を実施する店舗を社内で「価格差違反者」に指定して記録を保管していました。ウォルマート側もペプシコに圧力をかけ、競合店との価格差が薄くなりすぎるとペプシコに苦情を申し立てていたそうです。





競合店における価格の上昇を確実にするため、ペプシコは「値下げ調整」などの販売促進費を準備。ペプシコの協力を拒否する店舗には制裁を加え、ペプシコ製品を値引きしようとする小売業者は販促費の打ち切りや卸売価格の一方的な引き上げを経験しました。



例に挙げられたのがスーパーマーケットチェーンのフード・ライオンです。フード・ライオンはウォルマートの価格に合わせるか下回るよう調整していましたが、これを知ったペプシコは同社を価格差問題における「最悪の違反者」と位置付け、販促費の削減やその他のコスト増を通じて、自社製品の小売価格を押し上げる計画を立案しました。この社内計画には「市場平均を上回るペースで単価引き上げを毎年最低限実施する」といった内容が明記されていました。





こうした内容が記された裁判資料は当初黒塗りされており、ペプシコの大口顧客はウォルマートで間違いないのか、ペプシコとウォルマートの共謀があったのかといった内容は不明でした。また、この訴訟はドナルド・トランプ政権下でFTCの新委員長に就任したアンドルー・ファーガソン氏によって2025年5月に強制的に取り下げられ、訴訟を主導したリナ・カーン元委員長が口撃を受ける一幕もありましたが、反独占団体である地域自立研究所(ILSR)が訴状の全文を公表するよう申し立てた結果、担当するジェシー・マシュー・ファーマン裁判官が訴状の封印を解除するよう指示しました。



この件を取り上げたBig Newsletterは、「一度訴訟を取り下げたFTCですが、超党派の圧力を受けて事件の再審理に動く可能性があります。また、今回明らかになった内容が民事訴訟で利用される可能性もあります。ペプシコはスナック食品でも違法な価格操作で訴訟を受けていますが、こうした価格差別はペプシコに限らず輸送から広告購入、医薬品流通、酒類販売に至るまであらゆる場所で見られます。こうして、市場の集中と価格の高騰が生じるのです」と述べました。

