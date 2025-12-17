2025年12月17日 16時47分 AI

AIデータセンター建設反対集会に100人以上が集結



AI開発企業は世界各地で大規模なAIデータセンター建設計画を進めています。しかし、データセンターの建設予定地では反発の声も上がっており、2025年12月16日にはミシガン州議会議事堂に100人以上の人々が集まって反対集会を実施しました。集会には複数の州議会議員も参加しています。



AIの開発および実行には多大なコンピューティング能力が必要であり、AI開発企業は大量のGPUやメモリを買い付けて大規模なデータセンターの建築計画を進めています。例えばOpenAIはソフトバンクグループなどの投資企業と協力して数ギガワットもの電力を消費するデータセンターの建設計画「Stargate」を実行中。また、Metaは2026年に数ギガワットのAIデータセンターを稼働開始するべく急ピッチで建設を進めており、Microsoftも世界最強AIデータセンターとアピールする「Fairwater」の建設を始めています。



AIデータセンターを稼働させるには広大な土地や多大な電力が必要です。また、計算処理に用いるGPUなどの冷却のために大量の水も必要です。このため、建設予定地では電力や水の不足などを懸念する声が上がっています。



2025年12月16日にミシシッピ州議会議事堂で開催されたAIデータセンター建設反対集会には100人を超える人々が集まりました。





ミシシッピ州ではOpenAIやOracleが主導するデータセンター建設プロジェクト「Saline Township project」が進んでおり、プロジェクトは議会でも承認されています。しかし、集会の参加者らは「データセンターには1.4ギガワットもの電力が必要になる」「OpenAIやOracleがミシガン州の利益を最大限に考えてくれるとは思えない」「五大湖の豊かな水資源が売り飛ばされたり、水位が下がったり、汚染されたりすることは受け入れられない」と主張し、プロジェクトの中止を求めました。



集会には共和党のジェームズ・デサナ氏や民主党のレジー・ミラー氏といった複数の州議会議員も参加していました。デサナ議員は集会に際して「ミシシッピ州全体が立ち上がる必要があります。データセンターはあなたの地域にも来る可能性があります。『今はデータセンターが近くにないから大丈夫だ』と思っているかもしれませんが、そのうち彼らは近づいてくるのです」とコメントし、増え続けるデータセンターに対する危機感を示しています。





なお、データセンターの建設には大量のハードウェアが必要であり、OpenAIはSamsungやSKといったハードウェアメーカーと安定供給に関する契約を締結しています。こうしたAI企業によるハードウェアの買い占めによって一般消費者向けのメモリの販売価格が急激に上昇し続けています。2025年12月に入ってからもMicronがデータセンター需要に注力するために一般消費者向け事業から撤退したり、SamsungがDDR5メモリの価格倍増を通達したりとメモリの価格上昇に関するニュースが連日報じられています。



