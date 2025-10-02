2025年10月02日 12時51分 メモ

OpenAIのAIインフラ計画「Stargate」にSamsungとSKが参加、「韓国を世界トップ3のAI国家へ」



2025年10月1日、Samsung、SK、OpenAIのトップが韓国にAIデータセンターを開発するための意向書に署名したと発表されました。4年で5000億ドル(約73兆6000万円)が投じられるプロジェクト「Stargate」の一環として、韓国を世界トップ3のAI国家にするという野心を支援するとのことです。



Samsung and SK join OpenAI’s Stargate initiative to advance global AI infrastructure | OpenAI

https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/





Samsung and OpenAI Announce Strategic Partnership To Accelerate Advancements in Global AI Infrastructure – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-and-openai-announce-strategic-partnership-to-accelerate-advancements-in-global-ai-infrastructure



SK Group Partners with OpenAI to Advance Global AI Infrastructure | SK

https://eng.sk.com/news/sk-group-partners-with-openai-to-advance-global-ai-infrastructure



Samsungグループからは、Samsung Electronics(サムスン電子)、Samsung SDS、Samsung C＆T、Samsung Heavy Industries(サムスン重工業)が参入し、半導体の供給、チップパッケージング技術の供与、AIデータセンターの共同開発および企業向けAIサービスの提供、韓国企業のOpenAI ChatGPT Enterprise導入支援などを行います。



Samsung C＆TとSamsung Heavy Industriesは、特に浮体式(水上)データセンターの共同開発に焦点を当てた協力を行います。浮体式データセンターは、土地不足の解消、冷却コストの削減、二酸化炭素排出量の低減が可能である点で、従来のデータセンターよりも優位性があると見なされていますが、技術面の複雑さから広く展開されることはなかったそうです、両社は自社の独自技術を基盤として、浮体式データセンターインフラおよび、浮体式発電所や制御センタープロジェクトの開発機会も模索するとのことです。





SKグループからはSKハイニックスとSKテレコムが参入します。SKハイニックスはHBM製品のサプライヤーとしての役割を担い、既存のHBM業界の生産能力の2倍以上になる生産体制を構築してOpenAIの需要に応えるとしています。SKテレコムは、韓国南西部にAIデータセンターを建設する「Stargate Korea」プロジェクトを担い、Samsungと同じくAIデータセンターの開発と企業へのAI導入支援を実施します。





この発表は、韓国のイ・ジェミョン大統領、Samsungグループのイ・ジェヨン会長、SKグループのチェ・テウォン会長、OpenAIのサム・アルトマンCEOとの会談を受けて行われたものです。



アルトマンCEOは「韓国はAIの世界的リーダーとなるためのあらゆる要素を備えています。優れた技術人材、世界クラスのインフラ、強力な政府支援、そして活気あるAIエコシステムです。私たちは、グローバルなStargateイニシアチブを通じ、Samsung Electronics、SKハイニックス、そして科学技術情報通信部と協力し、韓国のAIへの野心を支援できることを大変うれしく思います」と述べました。

