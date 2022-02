2022年02月14日 10時10分 ハードウェア

Intelがマイニング専用チップを開発



仮想通貨(暗号資産)需要の高まりに応える形で、「マイニング専用チップを開発中なのでは」と報じられていたIntelが、新たに「エネルギー効率の高いアクセラレーターを使用したブロックチェーン半導体」の製造に着手することを発表しました。



Intelは、近年注目を集めるメタバースやWeb3.0、仮想通貨といった概念の基盤となるテクノロジーであるブロックチェーンをサポートするために、ブロックチェーンテクノロジーの開発に貢献する意向を表明しています。Intelはオープンで安全なブロックチェーンエコシステムの構築・推進を支援するとしています。



一部のブロックチェーンには膨大な量の計算能力が必要であるため、膨大な熱エネルギーが発生するという問題があります。そこで、Intelは最もエネルギー効率の高いテクノロジーを大規模に開発することで、ブロックチェーンテクノロジーの可能性を最大限に引き出しながら環境への影響を最小限に抑えることを試みるとのこと。



Intelの研究機関であるIntel Labsは長年にわたり、信頼性の高い暗号化、ハッシュ技術、超低電圧回路に関する研究に専念してきました。これらの研究を用いることで、SHA-256ベースのマイニング専用GPUよりもワットあたりのパフォーマンスが1000倍以上も優れたブロックチェーンアクセラレーターを開発できるようになるとIntelは主張しています。





なお、Intelによると同社初のブロックチェーン半導体は2022年後半に出荷されることとなり、最初の顧客にはArgo Blockchain、BLOCK、GRIID Infrastructureといった企業が名を連ねます。