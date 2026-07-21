GoogleはGeminiの効率性を向上させるための新しいAIチップの開発に取り組んでいる
GoogleのAIアシスタントであるGeminiは、自社開発のGeminiサーバー上で動作しています。このGeminiサーバーの動作効率を向上させるため、Googleが独自の新しいサーバーチップを設計していることが明らかになりました。
Google Plans New ‘Frozen’ Chip to Run Its AI Models Much More Efficiently — The Information
https://www.theinformation.com/articles/google-plans-new-frozen-chip-run-ai-models-efficiently
Google is working on a new AI chip designed to make Gemini more efficient | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/07/20/google-is-working-on-a-new-ai-chip-designed-to-make-gemini-more-efficient/
The Informationが関係者から入手した情報によると、Googleは社内で「Frozen v2」と呼ばれるAIチップを開発しており、このチップは2028年中にリリースされる予定だそうです。報道によると、Frozen v2は単位電力当たりに生成されるトークン数で比較すると、Googleの既存のAIチップよりも6～10倍効率的になる可能性があるとのこと。
テクノロジーメディアのTechCrunchがGoogleに今回の報道について問い合わせたところ、Googleは「当社のチームはユーザーと顧客に最高のパフォーマンスと効率性を提供するために、常に新しいイノベーションの研究と実験を行っています。すべてのプロジェクトが製品化されるわけではありませんが、この徹底的な探求は当社のフルスタックアプローチの中核を成すものです。ハードウェアとソフトウェアをゼロから共同設計することで、システムが統合され、実際のワークロードに高度に最適化されることを保証しています」とコメントしています。
AI企業は自社開発のAIモデルの効率化と世界的なAIコンピューティング能力不足への対応策として、自社製のAIチップ開発を積極的に進めています。AI関連の支出への懸念が高まり、AIに対する市場の熱狂が冷めるにつれ、AIチップの効率性はテクノロジー企業にとって重要なセールスポイントとなりつつあると、TechCrunchは指摘。
実際、GoogleとAI市場でしのぎを削るOpenAIは2026年6月末にBroadcomと共同開発した大規模言語モデル(LLM)に最適化した推論チップの「Jalapeño」を発表しています。
OpenAIがBroadcomと共同開発したLLM最適推論チップ「Jalapeño」を発表 - GIGAZINE
2026年7月初頭にはAI企業のAnthropicが独自のAIカスタムチップを開発するため、Samsungと協議を進めていることが報じられました。
AnthropicがSamsungと独自のAIカスタムチップ開発について協議しているという報道 - GIGAZINE
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in AI, ハードウェア, Posted by logu_ii
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