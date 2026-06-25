2026年06月25日 10時50分 ハードウェア

OpenAIがBroadcomと共同開発したLLM最適推論チップ「Jalapeño」を発表



OpenAIが半導体企業のBroadcomと共同で設計・製造した初のカスタムプロセッサ「Jalapeño(ハラペーニョ)」を発表しました。このJalapeñoはOpenAIの推論システムに合わせて特別に設計されたチップで、OpenAIのAIを活用しながら設計から製品化までわずか9カ月で開発されたとのことです。



OpenAI and Broadcom unveil LLM-optimized inference chip | OpenAI

https://openai.com/index/openai-broadcom-jalapeno-inference-chip/





OpenAI, Broadcom debut custom Jalapeño chip for AI inference - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2026/06/24/openai-broadcom-debut-custom-jalapeno-chip-llm-inference/



OpenAIは2025年10月に「10ギガワット級のチップを独自開発する」という目的で、Broadcomと数千億円規模の戦略的パートナーシップを締結していました。



OpenAIがAI処理チップを独自開発するべくBroadcomと戦略的パートナーシップを締結、10ギガワット級のチップを生産予定で契約金は数千億円 - GIGAZINE





今回発表されたJalapeñoは汎用AIワークロード向けの設計を転用するのではなく、現代のLLM推論を前提に新規設計されたチップです。開発にはBroadcomに加え、ボード、ラック、システム統合を担うCelesticaも参画しました。Broadcomは半導体の実装やTomahawkネットワークシリコンなどを担当し、大規模な生産とデータセンター展開を支援します。



OpenAIは「Jalapeñoは、LLM推論の未来に対するOpenAIのビジョンに基づいて設計されたアクセラレータであり、両社が共同で構築しているマルチジェネレーションコンピューティングプラットフォームにおける最初のAIアクセラレータです。このプラットフォームは、高度なAIをより高速に、より信頼性が高く、より多くの人々にとってより利用しやすいものにすることを目的としています」と述べています。



We’ve designed and built our first AI chip: Jalapeño.



Designed from the ground up by OpenAI and brought to production with @Broadcom, Jalapeño is purpose-built for the LLM workloads powering ChatGPT, Codex, the API, and future agentic products.



Chips are foundational to the AI… pic.twitter.com/mHU7DaMMTi — OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026



記事作成時点では、OpenAIはJalapeñoの設計に関する詳細をほとんど明らかにしていません。ただし、OpenAIは基盤となるアーキテクチャが「データ移動を削減する」と述べており、推論クラスタにおける主要なパフォーマンスボトルネックの一つである「ロジック回路とオフチップメモリ​​間のデータ移動」を削減するように設計されている可能性を示唆しています。





OpenAIによると、試作チップはGPT‑5.3‑Codex‑Sparkを含む機械学習ワークロードを実行しながら、目標とする周波数と消費電力の条件で実行最終性能を測定しているところで、「記事作成時点では、実験段階でありながらも最先端製品を大きく上回る電力当たり性能を示した」とOpenAIは報告しています。



OpenAIの共同創設者で社長を務めるグレッグ・ブロックマン氏は「世界はコンピューティング主導の経済へと移行しつつあります。Jalapeñoはコンピューティングリソースをより豊富にするという当社の長期的なフルスタックインフラ戦略の一環であり、その結果、AIはより高速で信頼性が高く、個人や企業にとってより手頃な価格となり、より重要な課題の解決に活用できるようになります。スタックのより多くの部分を自社で設計することで、より効率的に高度な知能を提供し、先進的なAIをより広く利用できるようにし続けることができます」とコメントしました。





また、OpenAIのハードウェアプログラムを率いるリチャード・ホー氏は「Jalapeñoは、OpenAIの研究者たちとの緊密な連携から得た詳細な知見を活用し、LLM推論のためにゼロから設計されました。私たちは、最先端のAIモデルにとって最も重要なカーネル、メモリ移動、ネットワーク、およびサービングパターンを中心にアーキテクチャを最適化しました。初期のテスト結果によると、Jalapeñoは当社の最も重要なワークロードを、ハードウェアの理論上の限界に近いレベルで効率的に実行するでしょう」と述べています。



Broadcomのホック・タンCEOは「OpenAIとの協業は今後10年間のAIに必要な物理インフラを拡張するという、私たちの根本的な取り組みを表しています。これは複数世代にわたるロードマップの始まりに過ぎません。業界をリードする当社のシリコンをOpenAIと直接共同開発することで、2026年からマイクロソフトやその他のパートナーと共に、ギガワット規模のデータセンターの展開を可能にします」と語りました。



OpenAIはJalapeñoを2026年末までに初期導入することを予定しており、Microsoftなどのデータセンターパートナーとギガワット規模での展開を目指しています。また、OpenAIはJalapeñoを「複数世代にわたるコンピューティングプラットフォームの第一歩」と表現しており、将来的に追加の推論プロセッサを開発する計画があることを示唆しました。

