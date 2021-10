Twitterの創業者が「ビットコインマイニングシステム」の構築を検討中と発言、マイニング事業への本格参入を示唆

Twitterの創業者でモバイル決済企業・SquareのCEOでもあるジャック・ドーシー氏が2021年10月16日に、Squareがマイニング事業に参入する可能性があることを明らかにしました。 Square CEO Dorsey says looking to build a bitcoin mining system - tweet | Reuters https://www.reuters.com/technology/square-ceo-dorsey-says-looking-build-bitcoin-mining-system-tweet-2021-10-15/ ドーシー氏は10月16日のTwitterへの投稿の中で、「Squareは世界中の個人や企業向けに、カスタムシリコンとオープンソースをベースにしたビットコインのマイニングシステムの構築を検討しています。これを行う場合、 ハードウェアウォレット モデルに倣って、コミュニティと協力してオープンに構築することになるでしょう」と述べて、マイニング事業に着手する考えを発表しました。

・関連記事

P2Pの「分散型ビットコイン取引所」を作るとTwitterのジャック・ドーシーCEOが発表 - GIGAZINE



ビットコインに焦点を当てたプラットフォーム「TBD」をモバイル決済サービス「Square」が発表 - GIGAZINE



Twitter創業者のモバイル決済企業・Squareが「ビットコインのハードウェアウォレット」を開発すると発表 - GIGAZINE

2021年10月18日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.