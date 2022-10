2022年10月12日 12時30分 ネットサービス

GoogleがCoinbaseと提携し仮想通貨での決済に対応すると発表



Googleが仮想通貨取引所のCoinbaseと提携して料金支払いに仮想通貨を選択できるようにしたことを発表しました。対象となるのはGoogleのクラウドサービスのユーザーで、2023年初頭にも対応が始まると見込まれています。



What’s next for digital transformation in the cloud | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/topics/google-cloud-next/whats-next-for-digital-transformation-in-the-cloud



Google Cloud and Coinbase Launch New Strategic Partnership to Drive Web3 Innovation

https://www.prnewswire.com/news-releases/google-cloud-and-coinbase-launch-new-strategic-partnership-to-drive-web3-innovation-301645592.html



Google selects Coinbase to take cloud payments with cryptocurrencies

https://www.cnbc.com/2022/10/11/google-selects-coinbase-to-take-cloud-payments-with-cryptocurrencies.html



Googleは、2022年10月12日から開催されているGoogle Cloud Nextカンファレンスで、Coinbaseと戦略的なパートナーシップを締結したと発表しました。この提携の一環として、まずWeb3エコシステムの顧客を始めとする一部のユーザーが任意の仮想通貨を使ってクラウドサービスの料金を支払うことができるようになります。



Google CloudのバイスプレジデントであるAmit Zavery氏によると、Google CloudのユーザーはCoinbase Commerceサービスの活用によりビットコイン・ビットコインキャッシュ・イーサリアム・ライトコイン・ドージコインなど10種類の仮想通貨で支払いを行えるようになるとのこと。対応する仮想通貨は、時間の経過とともにさらに多くなっていくとZavery氏は述べています。



Google CloudのCEOであるThomas Kurian氏は発表の中で、「私たちはWeb3での構築をより速く、より簡単にしたいと考えています。今回のCoinbaseとのパートナーシップは、開発者がその目標に一歩近づくのに役立つでしょう。CoinbaseがGoogle Cloudを戦略的クラウドパートナーとして選択したことを誇りに思いますし、私たちもグローバルに繁栄するWeb3の顧客とパートナーのエコシステムに貢献する準備ができています」と話しました。





今回の提携により、クラウド業界の勢力図にも変化が表れる可能性があります。発表によると、Googleはユーザーによる仮想通貨決済に対応するだけでなく、Google自身も同社が保有する仮想通貨の保管や取引にCoinbaseの企業向けサービスであるCoinbase Primeを使用する予定とのこと。また、Coinbase側も長年利用してきたインフラをAmazon Web Servicesから一部Google Cloudへ移行する考えを示しています。



Coinbaseの共同創設者兼CEOであるブライアン・アームストロング氏は、「Google Cloudが新しいユーザーにWeb3を提供し、開発者に強力なソリューションを届けるためにCoinbaseを選んだことに興奮しています。Web3エコシステムへの信頼性の高い橋渡しを構築するという我々のビジョンを実行するために、これ以上のパートナーはいないでしょう」と話しました。