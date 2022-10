自社のクラウドゲーミング「Stadia」を中止したはずのGoogleがなんと「クラウドゲーム用のChromebook」を発表

・関連記事

GoogleがクラウドゲームサービスのStadiaを終了、ゲーム&ハードの全額返金に対応 - GIGAZINE



「誰もGoogleを信じていない」からStadiaのサービスは終了したという指摘 - GIGAZINE



Googleがコスト削減策としてノートPC「Pixelbook」開発を中止しチームを解散 - GIGAZINE



自分で修理&アップグレード可能なノートPC「Framework Laptop」にChromebook版が登場、価格は999ドル - GIGAZINE

2022年10月12日 13時21分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.