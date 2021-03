2021年03月30日 14時15分 メモ

Visaがステーブルコイン「USDコイン」をサポートすることを発表



Visaが、オープンソースブロックチェーン技術として知られるイーサリアムを基盤としたステーブルコインの1つ・USDコイン(USDC)のサポートを開始することを発表しました。



Visa Becomes First Major Payments Network to Settle Transactions in USD Coin (USDC)

https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17821.html





Exclusive: Visa moves to allow payment settlements using cryptocurrency | Reuters

https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-visa-exclusive-idUSKBN2BL0X9



Visa now settles payments in USDC stablecoin on Ethereum blockchain

https://www.theblockcrypto.com/post/99639/visa-now-settles-payments-in-usdc-stablecoin-ethereum



Visaのアルフレッド・ケリーCEOは、ビットコイン以外への取り組みの中で「ステーブルコイン」を視野に入れていることを明かしていました。



Visaが「ビットコイン決済」の導入を検討 - GIGAZINE





これまでVisaで使える決済手段は「円」や「ドル」といった法定通貨だけで、デジタル通貨で構築されたビジネスではコストや複雑性が増す恐れがありました。



今後は、Visaのデジタル通貨決済を「暗号資産銀行」であるAnchorageが担当。暗号資産対応デビットカードでVisaと協力しているCrypto.comを経由して、USDCをVisaに送信して決済を行うパイロットプログラムが始まります。



Visaではテストを重ねた上で、1年後には他のパートナーにもUSDC決済機能を提供したい考えだとのことです。





なお、VisaのライバルであるMastercardも2021年のうちに暗号資産に対応する予定となっています。



Mastercardが「2021年中に暗号資産に対応する」と発表 - GIGAZINE