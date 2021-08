アメリカドルと1:1で対応する暗号資産「USD Coin」の準備金を現金と国債のみにすると運営組織が発表

暗号資産企業であるCircleと大手取引所のCoinbaseが2018年に発行した ステーブルコイン が「 USD Coin 」です。USD Coinの運営組織であるCentreが、USD Coinの準備金を現金とアメリカ国債のみで保有することを発表しました。 USDC Reserves Composition https://www.centre.io/blog/usdc-reserves-composition Crypto: USD Coin (USDC) stablecoin to change reserves composition https://www.cnbc.com/2021/08/23/crypto-usdc-stablecoin-to-change-reserves-composition.html Circle's New Reserve Details Show Reservations | PYMNTS.com https://www.pymnts.com/cryptocurrency/2021/circle-squares-transparency-on-dollar-reserves/ ステーブルコインとは、価格が比較的安定した暗号資産のこと。USD Coinはアメリカドルという法定通貨を担保にすることで、交換比率を1USDC=1ドル(約110円)に固定しているのが特徴です。

