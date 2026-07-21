2026年07月21日 08時55分 試食

ブランド鶏＆特製醤油だれ使用のCoCo壱番屋店舗限定カレー「恵那どりチキンカツカレー」を食べてみた



CoCo壱番屋は日本全国に展開するチェーン店ですが、一部の店舗でしか食べられない限定メニューが数多く存在しています。そのメニューの1つ「恵那どりチキンカツカレー」を岐阜県恵那市にある恵那長島町店で食べてきました。



恵那どりチキンカツカレー | ココイチのメニュー | カレーハウスCoCo壱番屋

https://www.ichibanya.co.jp/menu/shop_original_detail.html?id=1454



恵那駅に到着。





CoCo壱番屋恵那長島町店は、駅から徒歩10分少々のところにあります。





場所はここ。





地元食材とココイチのコラボオリジナルメニュー「恵那どりチキンカツカレー」を注文しました。





カレーはこんな感じ。オプションはすべてノーマルにしています。





恵那地方のブランド鶏・恵那どりを使用したチキンカツに、恵那市明智町で醸造されたたまり醤油を恵那市山岡町の細寒天でとろみをつけた特製醤油だれをかけています。





チキンカツは肉がギュッと詰まって食べごたえのあり、そこに味わい深い醤油だれが加わってごはんが進みます。ただ、周囲にある大量のカレーソースはしっかりスパイシーで味が強いので、特製醤油だれと混ぜるとカレーが勝つため、うまくバランスを取って食べたいところです。





「恵那どりチキンカツカレー」は税込1126円です。

