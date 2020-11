チキンカツと大量のベーコンのダブルパンチでガッツリ食べられる「どっさりベーコンとチキンカツの合い盛り丼」試食レビュー

・関連記事

黒トリュフの香りが肉のうまみを引き立てる松屋の「黒トリュフソースのビーフハンバーグ定食」を食べてみた - GIGAZINE



顔が隠れるほど巨大な鶏から揚げ専門店「炎旨大鶏排」実食レビュー、6種類のスパイスを全部制覇してみた - GIGAZINE



鶏肉の人気が牛肉を上回ったことが判明、その理由とは? - GIGAZINE



肉を食べることと健康にまつわる5つの神話と事実 - GIGAZINE

2020年11月19日 22時00分00秒 in レビュー, 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.