たっぷりのネギでシャキシャキ食感を味わえる松屋の「ネギねぎ牛めし」を食べてみた

・関連記事

カリカリ食感の揚げ玉や甘口ソースで「築地銀だこ」のたこ焼きを再現したカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



驚くほど大量のマヨネーズとコショウを投入してガツンと刺激的な味わいが楽しめる「EDGE 鬼マヨペッパーまぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



バーガーキング人気メニュー「ダブルワッパーチーズ」を旨辛&クリーミーに味変する「スパイシー・ダブルワッパーチーズ」「タルタル・ダブルワッパーチーズ」試食レビュー - GIGAZINE



ミラノ風カツレツがニンニク&バターで松屋風味に化けた「焼きかつ」を食べてきた - GIGAZINE



塩味が親子丼のイメージをがらっと変えた「塩だし親子丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE

2022年06月21日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.