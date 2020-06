甘辛やわらか牛カルビに追いダレつきでガッツリ濃味のすき家「牛カルビ丼」を4種まとめて食べ比べてみました

・関連記事

プリップリの北海道産生ホタテの貝柱が丼に鎮座するなか卯の「生ほたて丼」を食べてみた - GIGAZINE



牛・豚・鳥のうま味がパンチの効いた特製焼肉ダレでボリュームたっぷりに仕上がった「オールスター焼肉丼」を伝説のすた丼屋からお持ち帰りして食べてみた - GIGAZINE



牛丼にカリカリのくるみとさっぱりハニーマスタードを加えた「ハニマスレタス牛丼」試食レビュー - GIGAZINE



どんぶりから角煮のカツが飛び出るとろとろオムレツのせの「とろとろ玉子の角煮かつ丼」試食レビュー - GIGAZINE



吉野家初の非常用保存食「缶飯」が登場したので食べ比べてみた - GIGAZINE

2020年06月18日 11時51分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.