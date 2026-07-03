2026年07月03日 11時16分 AI

AnthropicがSamsungと独自のAIカスタムチップ開発について協議しているという報道



Anthropicが独自のAIチップの開発・製造に向けた協議をSamsungと進めていると報じられました。計画は初期段階で、チップの用途や性能、サーバーへの組み込み方などはまだ決まっていないとのことです。



Anthropic in Talks With Samsung to Manufacture Custom AI Chip — The Information

https://www.theinformation.com/articles/anthropic-talks-samsung-manufacture-custom-ai-chip



Anthropic is in talks with Samsung to manufacture a custom AI chip

https://thenextweb.com/news/anthropic-samsung-custom-ai-chip-talks





Anthropic is discussing a new custom chip with Samsung | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/02/anthropic-is-discussing-a-new-custom-chip-with-samsung/



AI企業がカスタムチップを求める背景には、特定の処理に最適化した性能や電力効率の向上に加え、NVIDIA製品への依存を抑える狙いがあります。AmazonとGoogleもクラウドサービス向けに独自チップを展開しており、OpenAIもBroadcomと独自の推論用プロセッサーを開発しています。



OpenAIがBroadcomと共同開発したLLM最適推論チップ「Jalapeño」を発表 - GIGAZINE





Anthropicは4月時点で、半導体供給の制約やClaudeの計算需要の拡大を背景に、自社チップの開発を検討していると報じられていました。当初は専任チームも設計方針も定まっていませんでしたが、OpenAIのカスタムチップ開発に携わったクライブ・チャン氏をAnthropicが採用したことで、検討から実開発へ移行する動きがうかがえます。



Anthropicが独自のAIチップ開発を検討しているとの報道 - GIGAZINE





The Informationの報道によれば、Anthropicは開発中のチップに関する協力関係を模索するため、Samsungと連絡を取っているとのこと。ただし、Anthropicは記事作成時点では、開発するチップの用途やサーバーへの組み込み方法、具体的な性能については決めていないそうです。



SamsungはNVIDIA向け半導体の製造を担うなど、AI向け半導体の供給網で重要な位置を占めており、NVIDIAと韓国でAIチップ工場の建設も進めています。Anthropicとの協議が具体化すれば、AIモデル開発企業と半導体メーカーの連携がさらに広がる可能性があります。



IT系メディアのTechCrunchがAnthropicに直接コメントを求めたところ、Anthropicは「Google、Amazon、NVIDIAのチップを含む多様なハードウェア構成がAnthropicのコンピューティング戦略において引き続き重要な役割を果たす」と回答したものの、Samsungとの提携についてはこれ以上のコメントはないとしています。