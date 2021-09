Facebookが機械学習と映像画質向上用のカスタムチップを独自開発か

機械学習用途向けのサーバーのコスト削減と性能向上を目指し、Google、Amazon、Microsoftは巨額を投じて自社製チップの開発を進めています。このたび、関係筋からの情報により、同じようにFacebookも独自のチップ開発を進めていることが明かされました。 Facebook Develops New Machine Learning Chip — The Information https://www.theinformation.com/articles/facebook-develops-new-machine-learning-chip

2021年09月10日 16時02分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

