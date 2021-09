Mastercardが暗号資産分析のCipherTraceを買収

by The Focal Project CipherTraceのデヴィッド・イェバンスCEOは「CipherTraceとMastercardはエコシステム全体に信頼性と安全性を提供するというビジョンを共有しています。Mastercardのチームに加わり、CipherTraceを世界中に拡大できることをうれしく思います」と述べました。

by Håkan Dahlström 同名のクレジットカードブランドを展開する Mastercard が、多数の暗号資産を分析する大手暗号資産分析企業の CipherTrace を買収したことを明らかにしました。 Mastercard Acquires CipherTrace to Enhance Crypto Capabilities https://www.mastercard.com/news/press/2021/september/mastercard-acquires-ciphertrace-to-enhance-crypto-capabilities/ CipherTraceは暗号資産に焦点を当てた、マネーロンダリング防止やブロックチェーンの脅威などの分析を専門とする企業です。 Mastercardは暗号資産や 非代替性トークン(NFT) が人々の支払い方法や投資方法としてますます一般的となってきている現状を踏まえ、さらなる信頼性と安全性を確保する必要があると認識しているとのこと。既存の暗号資産エコシステムに透明性とサポートを追加するため、CipherTraceの買収に至ったとMastercardは述べました。

2021年09月10日 17時07分00秒 in Posted by log1p_kr

