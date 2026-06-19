2026年06月19日 11時22分 ハードウェア

AmazonがNVIDIA対抗AIチップ「Trainium」の外販に向け交渉開始、AWS専用から他社データセンターへ



Amazonが自社開発のAIチップ「AWS Trainium」を他社のデータセンター向けに販売するため、顧客候補との協議を始めたことが分かりました。



Amazon in Talks to Sell AI Chips Competing With Nvidia to Other Companies - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-18/amazon-is-in-talks-to-sell-nvidia-rival-chips-to-other-companies



Amazon hopes to challenge Nvidia more directly by selling its AI chips | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/18/amazon-hopes-to-challenge-nvidia-more-directly-by-selling-its-ai-chips/



Amazon Stock: Can Selling AI Chips Turn Shares Around? - Barron's

https://www.barrons.com/articles/amazon-stock-price-sell-ai-chips-nvidia-e1714e7b



チャットAIが質問に数秒で回答したり、生成AIが画像や動画を作ったりする裏側では膨大な計算が行われており、計算を担当するAI向け半導体の確保がサービスの性能や運営費を大きく左右します。AI向け半導体ではNVIDIAのGPUが広く使われていますが、需要の急増に伴って調達費用や消費電力が大きな課題となっています。クラウド事業者やAI企業がNVIDIA以外の選択肢を求める中、AmazonはAI処理に特化した独自チップのTrainiumを開発してきました。



Amazonが3nmの新AIチップ「Trainium3」を発表、「Trainium2」より4倍高速＆コスト最大50％削減＆さらに「Trainium4」も予告 - GIGAZINE





TrainiumはAIモデルに大量のデータを覚えさせる「学習」と、学習済みモデルが回答や画像を生成する「推論」の両方に使えるAIアクセラレーターです。Amazonは汎用GPUではなくAI処理に合わせて設計することで、処理性能当たりの利用料金を抑え、電力効率も高められると説明しています。



TrainiumはAmazon Web Services(AWS)のデータセンター内でのみ提供されており、利用者はチップを購入するのではなく、Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)などを通じて必要な時間だけ計算能力を借りる仕組みです。TrainiumをAWS内に限定することで、Amazonは計算処理の利用料に加えてストレージや通信、セキュリティ、監視といった周辺サービスからも収益を得られます。





しかしAIインフラの需要が急速に拡大したことで、Amazonは方針を変更して外販に向けた協議を始めています。AmazonのAI部門を率いるピーター・デサンティス氏はBloombergの取材に対し、交渉先は明らかにしなかったものの他社のデータセンターで使うTrainiumの販売について協議していることを明らかにしました。



Amazonが将来の外販形態として示しているのは、複数のTrainiumやサーバー、通信機器を組み合わせたラック単位での販売です。外販が実現すれば、購入企業はAWSに処理を預けるだけでなく、自社のデータセンターにTrainiumを設置してAI基盤を運用できるようになります。





外販の対象になる可能性があるTrainiumシリーズでは、2026年初めに出荷が始まったTrainium3の供給枠がほぼ埋まっています。次世代のTrainium4についても正式な提供開始を前に予約が入っており、TechCrunchは、既存顧客への供給を維持しながら外販するには生産能力の拡大が必要になると指摘しています。



Amazonのアンディ・ジャシーCEOは2026年4月に公開した株主向け書簡で、Trainiumやサーバー向けCPUのGravitonなどを含む半導体事業の年間売上高換算額が200億ドル(約3兆2000億円)を超えたと説明しました。半導体部門を独立事業とみなし、2026年に生産するチップをAWSと外部企業に販売した場合、年換算売上高は約500億ドル(約8兆円)になると試算しています。



実際の販売価格や供給先、提供時期は明らかになっていません。Amazonは協議を初期段階と説明しており、ジャシーCEOは「将来的にTrainiumを搭載したラックを外部企業へ販売する可能性がある」と述べるにとどめています。