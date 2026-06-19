2026年06月19日 10時45分 AI

GrokでWord・Excel・PowerPointを操作できる拡張機能が登場



xAIが「Microsoft Word」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」向けの拡張機能を公開しました。拡張機能を導入することで、Grokを用いて文書を作成したり表を分析したりスライドを生成したりといった操作が可能となります。



Grok for Word | xAI

https://x.ai/grok/word



Grok for Excel | xAI

https://x.ai/grok/excel



Grok for PowerPoint | xAI

https://x.ai/grok/powerpoint



公開された拡張機能はWord用の「Grok for Word」、Excel用の「Grok for Excel」、PowerPoint用の「Grok for PowerPoint」の3種類です。拡張機能を導入するとオフィスアプリの画面上にGrokと会話できるサイドバーが追加されます。





Wordの場合、Grokに大ざっぱな下書きと希望するフォーマットを入力するだけで、文書を書かせることが可能。文法の修正や表現の提案などを受け取ることも可能で、修正箇所を把握しつつ文書に反映できます。Xを含むインターネット上の情報を元に詳細な分析情報を執筆することもできます。





Excelでは選択部分の数値を分析したりグラフを作成したりできます。





PowerPointでは指示に沿ってスライドを自動生成してくれます。





3種類の拡張機能は以下のリンク先で配布されています。拡張機能を使用するには「SuperGrok」「Heavy」「Business」「Enterprise」のいずれかのプランに加入しておく必要があります。



Grok by SpaceXAI for Word | Microsoft Marketplace

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/WA200011055



Grok by SpaceXAI for Excel | Microsoft Marketplace

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/WA200011056



Grok by SpaceXAI for PowerPoint | Microsoft Marketplace

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/WA200011057

