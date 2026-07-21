2026年07月21日 11時12分 映画

18兆円超でのパラマウントによるワーナー・ブラザース買収を裁判官が一時的に差し止め



カリフォルニア州をはじめとする12の州がパラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収差止を求めて提訴していた件で、裁判官が買収の一時的な差止を命じました。



Quiet on the Set! Attorney General Bonta Secures Critical, Early Win in Lawsuit to Block Warner Bros./Paramount Merger | State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General

https://oag.ca.gov/news/press-releases/quiet-set-attorney-general-bonta-secures-critical-early-win-lawsuit-block-warner





Judge halts Paramount's $111B purchase of Warner Bros. in win for US states - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/07/judge-halts-paramounts-111b-purchase-of-warner-bros-in-win-for-us-states/



深刻な経営危機に陥っているワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、2025年12月に同社の映画・テレビ制作事業とHBOやHBO Maxを手がけるストリーミング事業をNetflixに売却するという最終契約を締結したことを発表しました。



Netflixがワーナー・ブラザース買収の最終契約を締結 - GIGAZINE





しかし、パラマウント・スカイダンスがNetflixの提示額を上回る金額で、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの全事業を対象とした敵対的買収に乗り出しました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーはパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収提案を拒否しており、Netflixは敵対的買収を阻止するために買収額の修正および全額現金支払いを提案していましたが、最終的に買収提案を撤回。



Netflixがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収提案を撤回 - GIGAZINE





その後、パラマウント・スカイダンスはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの全発行済み株式を1株当たり31ドル(約5040円)で取得することで合意しました。取引総額は約1100億ドル(約18兆円)となっています。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株主は2026年4月に買収を承認し、アメリカ司法省も競争や消費者に害を及ぼす可能性は低いとして、取引を認める判断を示していました。しかし、2026年7月13日にカリフォルニア州・アリゾナ州・コロラド州・コネチカット州・マサチューセッツ州・ミネソタ州・ネバダ州・ニュージャージー州・ニューメキシコ州・ニューヨーク州・オレゴン州・ワシントン州の州司法長官が、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴状を提出し、競争を大幅に弱める企業結合を禁じるクレイトン法第7条に違反するとして、買収の差止を求めています。



カリフォルニア州などアメリカの12州がパラマウントによるワーナー・ブラザース買収阻止を求めて提訴 - GIGAZINE



by Antonio Longo



この訴訟を受け、ラセリ・マルティネス＝オルギン連邦地方判事は「買収取引が劇場映画市場における競争を著しく低下させる」と主張する原告側の主張が強く立証されているとし、「裁判所は提案された合併が独占禁止法に違反する可能性が高いと推定できると確信している」と述べ、買収を禁じる一時的な差止命令を発令しました。なお、この暫定命令の有効期限は14日間のみですが、訴訟が解決するまで買収完了を阻止することができる仮差止命令に移行することも可能です。仮差止命令への移行に関する決定に時間を要する場合は、暫定差止命令の有効期限を延長することも可能となっています。



オルギン判事の暫定差止命令について、カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官は「私の事務所と共に訴訟を起こした司法長官グループは、ワーナー・ブラザースとパラマウントの違法な合併を阻止する緊急命令を獲得しました。これは、この巨大合併が日の目を見ることがないようにするための、我々の訴訟における重要な第一歩です」とコメントしました。



オルギン判事はパラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収が実現すれば、パラマウント・スカイダンスは大規模劇場配給市場における27％のシェアを獲得することになると予想しています。裁判所は市場の30％以上のシェアを獲得することにつながる買収は「独占禁止法に違反することになる」と推定してきましたが、「市場シェア30％」は市場の脅威となる最低ラインではないとオルギン判事は説明しました。





また、オルギン判事はハーフィンダール・ハーシュマン指数で測定される集中度の急激な上昇を挙げ、「パラマウント・スカイダンスとワーナー・ブラザース・ディスカバリーのハーフィンダール・ハーシュマン指数の上昇は、買収が市場支配力を高める可能性が高いことを示すのに必要な水準を超えています」と指摘。さらに、「原告が過度の市場集中による違法性の推定を立証した場合、差止命令を得るために『市場構造、市場行動、または起こりうる反競争的影響に関する詳細な証拠』を提示する必要はありません」と説明しています。



オルギン判事はパラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収は、一般市民に潜在的な害をもたらす可能性があり、買収を数カ月待つことで両社は何ら不利益を被ることはないと指摘しました。



オルギン判事は被告側と原告側の両方に意見書提出のスケジュールを設定し、仮差止命令に関する審理を2026年8月3日に予定しています。パラマウント・スカイダンスは連邦第9巡回区控訴裁判所に地方裁判所の判決を不服として上訴することが可能です。オルギン判事が「買収は裁判が終わるまで完了できない」と主張する場合、パラマウント・スカイダンスは上訴する可能性が高いとみられています。

