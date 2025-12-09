2025年12月09日 12時00分 メモ

パラマウントがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの敵対的買収を開始、全事業まとめて約17兆円で



ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)が、映画・テレビ制作事業とストリーミング事業の売却でNetflixと最終契約を締結しましたが、これに待ったをかけるべく、パラマウント・スカイダンスがNetflixの提示額を上回る金額で、かつWBDの全事業を対象とした敵対的買収に乗り出したことがわかりました。



PARAMOUNT LAUNCHES All-CASH TENDER OFFER TO ACQUIRE WARNER BROS. DISCOVERY FOR $30 PER SHARE | Paramount

https://ir.paramount.com/news-releases/news-release-details/paramount-launches-all-cash-tender-offer-acquire-warner-bros





Paramount Skydance launches hostile bid for WBD after Netflix deal

https://www.cnbc.com/2025/12/08/paramount-skydance-hostile-bid-wbd-netflix.html



Paramount Launches Hostile Bid for Warner Bros.

https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/paramount-launches-hostile-bid-for-warner-bros-1236444601/



Paramount Launches Hostile Takeover Bid for Warner Bros. Discovery at $30 per Share

https://variety.com/2025/tv/news/paramount-hostile-takeover-bid-warner-bros-discovery-1236603175/



NetflixとWBDは現地時間の2025年12月5日、WBDの映画・テレビ制作事業＆ストリーミング事業をNetflixが買収する最終契約に締結したことを発表しました。NetflixはWBD株1株につき27.75ドル(約4300円)を現金と株式で支払う形となり、株式価値は720億ドル(約11兆2000億円)、企業価値は827億ドル(約12兆9000億円)と評価されています。



これに対し、パラマウント・スカイダンスはWBD1株につき30ドル(約4670円)を現金で支払う形で、分割予定のグローバルネットワーク事業も含めたWBD全事業の買収を目指します。



パラマウントは12月1日に買収案件に立候補しており、WBDから「提案内容に変更を加える必要がある」という連絡を受けていたとのこと。このため、パラマウントは買収額を1株30ドルに引き上げたのですが、WBDのデイビッド・ザスラフCEOから再度の連絡はなかったそうです。





パラマウントのデイビッド・エリソンCEOはザスラフCEOに対し「1株あたり30ドルというのはパラマウントの最善かつ最終的な提案ではありません」とメッセージを送り、さらに高い価格での入札も示唆したとのこと。パラマウントのアンディ・ゴードンCOOは「このプロセスを通じてWBDは価格引き上げの文書を1度も受け取らなかった」と不満を示しています。



Netflixによる買収案はWBDの取締役会の承認を得ていますが、エリソンCEOは「ストリーミングサービス1位(Netflix)と3位(HBO Max)の合併を認めるのは反競争的でしょう」と述べ、当局の承認を得られるかについて疑問を呈しています。一方で、パラマウントはトランプ政権と親しいことから、規制当局による承認を短時間で終えられるとアピールしました。



WBDは今回のパラマウントの提案を慎重に検討し、いかなる決定も10日以内に株主に通知すると回答しています。

