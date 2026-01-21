2026年01月21日 11時25分 メモ

Netflixがパラマウントの敵対的買収阻止のためワーナー・ブラザースに全額現金支払いへ



Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の映画・テレビ制作事業とストリーミング事業を買収する最終契約を締結しましたが、これに対してパラマウント・スカイが敵対的買収を仕掛けていました。Netflixが、この敵対的買収に対抗するため、WBDの買収額を720億ドル(約11兆4000億円)に修正し、全額現金で支払うことに同意しました。



Netflix and Warner Bros. Discovery Amend Agreement to All-Cash Transaction | Warner Bros. Discovery

https://www.wbd.com/news/netflix-and-warner-bros-discovery-amend-agreement-all-cash-transaction





Netflix to pay all cash for Warner Bros. to fend off Paramount hostile takeover - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/01/netflix-to-pay-all-cash-for-warner-bros-to-fend-off-paramount-hostile-takeover/



修正された合意内容によると、NetflixはWBDの1株につき、以前の提示額と変わらない27.75ドル(約4400円)を全額現金で支払います。従来の計画では、1株あたり23.25ドルの現金と4.50ドル(約700円)相当のNetflix株式を組み合わせる構成でしたが、市場変動による不確実性を排除し、取引を簡素化するために全額現金へと変更されました。この変更の背景には、Netflixの株価が2025年12月初旬に下落したことがあり、株主が受け取る価値を確定させる狙いがあります。





パラマウント・スカイダンスは1株あたり30ドル(約4700円)、総額1084億ドル(約17兆2000億円)という、Netflixを上回る買収条件を提示してWBDへの揺さぶりをかけました。しかし、WBDの取締役会はパラマウントの提案を「実体がない」と断じ、その実現性に強い疑念を抱いています。



ワーナー・ブラザースがパラマウントによる約17兆円の買収提案を拒否してNetflixとの合意を維持、「パラマウントの案は実現を裏付けるだけの資金がなく実体がない」 - GIGAZINE



パラマウントは時価総額が140億ドル(約2兆2200億円)程度で格付けも低く、多額の負債を抱えているのに対し、Netflixは約4000億ドル(約63兆3000億円)の時価総額と投資適格の格付けを維持しており、2026年には120億ドル(約1兆9000億円)を超えるフリーキャッシュフローを生成する見込みです。



今回の修正合意により、WBDの株主投票に向けたプロセスが加速されます。WBDはアメリカ証券取引委員会(SEC)に予備委託投票説明書を提出しており、2026年4月までに株主投票を実施する予定です。



一方でパラマウントは、WBDの取締役会が必要な情報を開示していないとしてデラウェア州の大法官裁判所に提訴(PDFファイル)していましたが、裁判所はパラマウント側が主張する「回復不能な損害」を認めず、訴訟手続きの迅速化を求める請求を棄却しました。



Netflixによる買収取引は、ワーナーブラザースのケーブルチャンネル事業部門であるDiscovery Globalの分離独立や規制当局による承認、株主の賛成を経て、当初の合意から12カ月から18カ月以内に完了する予定です。

