アリは病気になると「仲間に自分を殺させる匂い」を発する



群れに属する動物が病気にかかると、群れから排除されたり攻撃されたりするリスクがあります。このため、群れを形成する動物は自分の病気を隠すことが多いのですが、アリのサナギは病原体に感染して末期状態になると「末期状態であることを示す化学シグナルを発して他の仲間に殺される」という利他的な行動を取ることが明らかになりました。



研究成果を報告したのはオーストラリア科学技術研究所(ISTA)の研究チームです。研究チームはケアリ属の仲間である「Lasius neglectus」のサナギに昆虫病原性真菌「Metarhizium brunneum」を感染させ、感染後のコロニーの行動を観察しました。





実験の結果、病原体に感染して末期状態になったサナギは特定の匂いのような化学シグナルを発することが判明。この化学シグナルを検知した働きアリはシグナルを発したサナギに集まり、サナギの繭を壊して中の個体を取り出し、個体の体に穴を開けてギ酸を塗布することが分かりました。ギ酸は消毒剤の役割を果たして病原体が巣全体に広がることを防ぎますが、この処置を施されたサナギは死んでしまいます。





アリの巣の中には大量のサナギがいますが、働きアリはシグナルを発したサナギを正確に特定することができます。これは、シグナルが空気中に広がる揮発性化合物ではなく、体表に残る非揮発性化合物で構成されているからです。具体的には、サナギの全体的な匂いを構築している複数の化合物のうち、2種類の化合物が増大します。



研究チームは「病原体に感染したサナギ」が発した化学シグナルを抽出し、健康なサナギに塗布しました。その結果、働きアリが健康なサナギに対してギ酸塗布措置を行うことが確認されました。この結果をもとに、研究チームは病原体に感染したサナギの匂い(化学シグナル)の変化が働きアリの行動を引き起こしていると考察しています。





一方、女王アリのサナギの場合は病原体に感染しても化学シグナルを発しませんでした。これは、女王アリのサナギは働きアリのサナギと比べて免疫力が高く自分で病原体に対処可能だからだと考えられています。



研究チームは今回の実験結果をもとに「アリは病原体の拡散を防ぐための利他的なシグナル伝達を行っている。これは、コロニー全体の健康を効率的に達成するという個体免疫と社会免疫のバランスの取れた相互作用を示している」と結論付けています。

