アリは病気になると「仲間に自分を殺させる匂い」を発する
群れに属する動物が病気にかかると、群れから排除されたり攻撃されたりするリスクがあります。このため、群れを形成する動物は自分の病気を隠すことが多いのですが、アリのサナギは病原体に感染して末期状態になると「末期状態であることを示す化学シグナルを発して他の仲間に殺される」という利他的な行動を取ることが明らかになりました。
Altruistic disease signalling in ant colonies | Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-025-66175-z
ISTA | Ants Signal Deadly Infection
https://ista.ac.at/en/news/ants-signal-deadly-infection/
研究成果を報告したのはオーストラリア科学技術研究所(ISTA)の研究チームです。研究チームはケアリ属の仲間である「Lasius neglectus」のサナギに昆虫病原性真菌「Metarhizium brunneum」を感染させ、感染後のコロニーの行動を観察しました。
・関連記事
「生きたアリを牛乳に入れる」というヨーグルトの伝統的製法を科学者が研究してわかったこととは？ - GIGAZINE
集団で物を運びながら迷路を解く実験でアリが人間より優れていることが判明 - GIGAZINE
恐竜を絶滅させた隕石の衝突が「アリの農業」の誕生につながったという研究結果 - GIGAZINE
アリはケガをした仲間の命を救うため脚の「切断手術」を行うことが判明 - GIGAZINE
「働きアリが跡目争いに勝利して女王アリになると寿命が5倍に延びる」という不思議なアリの謎が明らかに - GIGAZINE
アリが複雑な巣を効率良く掘り進めるメカニズムとは？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article When ants get sick, they release a scent….