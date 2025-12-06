2025年12月06日 22時18分 メモ

Netflixがワーナー・ブラザース買収の最終契約を締結



動画配信サービス大手のNetflixとメディア企業のワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)は、WBDの映画・テレビ制作事業とHBOやHBO Maxを手がけるストリーミング事業をNetflixが買収するという最終契約を締結したことを発表しました。



Netflix to Acquire Warner Bros. Following the Separation of Discovery Global for a Total Enterprise Value of $82.7 Billion (Equity Value of $72.0 Billion) - About Netflix

https://about.netflix.com/en/news/netflix-to-acquire-warner-bros





買収にあたり、Netflixのテッド・サランドス共同CEOは「我々の使命は常に世界を楽しませることです。『カサブランカ』『市民ケーン』から『ハリー・ポッター』『フレンズ』といったワーナー・ブラザースの時代を超えた傑作と、『ストレンジャー・シングス』『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』『イカゲーム』といったNetflixの文化を代表する作品を組み合わせていくことで、その価値をさらに高めていきます。ともに、視聴者が愛するコンテンツをさらに提供し、次の100年の物語のあり方を形作るお手伝いができればと考えています」と語りました。



ワーナー・ブラザースの社長兼CEOであるデイビッド・ザスラフ氏も、「今日の発表は、世界で最も優れたストーリーテリング企業2社を結集し、より多くの人々に、最も視聴したいエンターテインメントを届けるものです」と語っています。





なお、WBDは会社を「スタジオ事業＆ストリーミング事業」と「グローバルネットワーク事業」の2つに分社化し、それぞれ独立した企業として上場する計画を進めていて、Netflixはこのうち、スタジオ事業＆ストリーミング事業を720億ドル(約11兆8000億円)で買収することになります。買収は2026年第3四半期上場をもって完了する予定です。



WBDの事業のうち、CNNやTNTスポーツ、ディスカバリーチャンネルなどはグローバルネットワーク事業を手がける「ディスカバリー・グローバル」の傘下になるとのことです。

