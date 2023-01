YouTubeが新しく「無料で視聴できる広告付きストリーミングテレビチャンネル」をテスト中

YouTubeが、「FASTチャンネル」と呼ばれる、無料の広告付きストリーミングチャンネルをテストしていると報じられています。このFASTチャンネルはケーブルテレビやBSのようにいくつもの専門チャンネルをまとめたものとなっており、好きな時に好きなチャンネルを選んで再生するシステムとなっています。 YouTube Tests New Hub of Free Streaming Channels - WSJ https://www.wsj.com/articles/youtube-tests-new-hub-of-free-streaming-channels-11673631048

2023年01月16日 12時05分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

