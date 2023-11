2023年11月02日 10時33分 メモ

ディズニーがHuluの株式の33%を取得して所有権獲得へ



ディズニーがHuluの株式の33%を取得することを発表しました。ディズニーはHulu株取得のために2023年12月1日までに86億1000万ドル(約1兆3000億円)を支払う予定です。



The Walt Disney Company to Purchase Remaining Stake in Hulu from Comcast - The Walt Disney Company

https://thewaltdisneycompany.com/disney-hulu/







The Walt Disney Company to Purchase Remaining Stake in Hulu from Comcast https://t.co/xOXQUGSDjp — The Walt Disney Company (@WaltDisneyCo)



ディズニーは2023年11月1日にコムキャスト傘下のメディア企業「NBCユニバーサル」が保有するHulu株式の購入計画を発表しました。NBCユニバーサルはHulu株の33%を保有しており、ディズニーが支払う金額は86億1000万ドル(約1兆3000億円)に及ぶ予定です。なお、86億1000万ドルという金額はHuluの最低価値である275億ドル(4兆1400億円)からNBCユニバーサルがディズニーに支払うべき出資金を差し引いた金額とのこと。





また、2024年中に2023年9月30日時点のHuluの株式公正価値が評価される予定で、2023年9月30日時点の価値が最低価値を上回ると判断された場合はディズニーが差額を支払うことも発表されています。



なお、記事作成時点ではHuluの公式サイトでHuluとDisney+がセットになった「Hulu | Disney+ セットプラン」が月額1490円で提供されています。ディズニーはHuluの株式取得発表に際して「Huluの株式を取得することにより、ストリーミング分野におけるディズニーの目標をさらに推進できます」と述べているため、今後HuluとDisney+の連携が強化されることが予想されています。



Hulu | Disney+ セットプラン 好きな作品、好きなだけ。

https://www.hulu.jp/static/disneyplus_set/