2026年02月27日 11時03分 ネットサービス

Netflixがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収提案を撤回



2025年12月、映像ストリーミングサービスのNetflixは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの映画・テレビ制作事業とHBOやHBO Maxを手がけるストリーミング事業を買収する契約を締結しました。この買収契約をめぐり、Netflixはパラマウント・スカイダンスと競合していたのですが、Netflixはこの買収契約を破棄したことが明らかになっています。



Netflix Declines to Raise Offer for Warner Bros. - About Netflix

https://about.netflix.com/en/news/netflix-declines-to-raise-offer-for-warner-bros





Netflix walks away from its deal to buy Warner Bros. after Paramount came back with a better offer | The Verge

https://www.theverge.com/streaming/885753/netflix-exit-warner-bros-discovery-deal-paramount



Netflix drops bid to buy HBO, Warner Bros. Discovery - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/26/netflix-drops-bid-to-buy-warner-bros-discovery/



2025年12月、Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの映画・テレビ制作事業とHBOやHBO Maxを手がけるストリーミング事業を買収する契約を締結しました。



Netflixがワーナー・ブラザース買収の最終契約を締結 - GIGAZINE





しかし、パラマウント・スカイダンスはNetflixの提示額を上回る金額でのワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を提案しました。



パラマウントがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの敵対的買収を開始、全事業まとめて約17兆円で - GIGAZINE





ワーナー・ブラザース・ディスカバリーはパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収提案を拒否しており、Netflixは敵対的買収を阻止するために買収額の修正および全額現金支払いを提案していました。



Netflixがパラマウントの敵対的買収阻止のためワーナー・ブラザースに全額現金支払いへ - GIGAZINE





その後もNetflixとパラマウント・スカイダンスは買収提案を改善しており、Netflixは最終的に830億ドル(約12兆9000億円)での買収提案を行っていました。しかし、現地時間の2026年2月26日にNetflixはこの買収契約を撤回すると発表しています。Netflixの共同CEOであるテッド・サランドス氏とグレッグ・ピーターズ氏は、パラマウント・スカイダンスによる新たな買収提案を受け、「同額のオファーを拒否する」と説明しました。



Netflixは買収撤退の意図を、「Netflixが交渉してきた取引は、規制当局の承認への明確な道筋を備え、株主価値を創出するものでした。しかし、当社は常に規律を重んじており、パラマウント・スカイダンスの最新の提案に匹敵する価格では、もはや財務的に魅力的ではないと判断し、パラマウント・スカイダンスの提案に同調することを辞退いたします」と説明しています。



加えて、「我々はワーナー・ブラザースの象徴的なブランドを強力に管理できただろうし、取引によってエンターテイメント産業が強化され、アメリカでより多くの制作職が維持・創出できたはずだと信じています。しかし、この取引は適正な価格であれば良いものですが、いかなる価格であれ『しなければならない』ものではありませんでした」と説明しました。





ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは2025年12月にNetflixとの買収に合意したものの、デビッド・エリソン率いるパラマウント・スカイダンスはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの一部事業ではなく、全体を買収するという敵対的買収提案を持ちかけることで、待ったをかけました。数々の買収提案と訴訟を経て、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは最終的にパラマウント・スカイダンスに「最善かつ最終的な提案」を提示する最後の機会を与えました。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、パラマウント・スカイダンスの1株当たり31ドル(約4800円)の全額現金による買収提案が「優れた」提案だと判断しています。この買収提案で、パラマウント・スカイダンスはワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの契約が成立しない場合に発生する70億ドル(約1兆900億円)の規制解除料に加え、Netflixとの契約破棄に伴う28億7000万ドル(約4500億円)の解除料も負担することとなります。

