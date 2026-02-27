2026年02月27日 10時55分 AI

Googleが画像生成AI「Nano Banana 2」をリリース、より高速に正確な画像を生成可能に



Googleが画像生成AI「Nano Banana 2(Gemini 3.1 Flash Image)」をリリースしました。Nano Banana 2は、Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)の高度な機能をより幅広いユーザーが利用できるように設計されつつ、Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)のように迅速な編集や反復作業が可能になっているのが特徴です。



Nano Banana 2: Google’s latest AI image generation model

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/nano-banana-2/



Nano Banana 2はGeminiの実世界に関する知識ベースを活用しており、リアルタイムのウェブ検索からの情報や画像を取り入れることで、特定の被写体をより正確に描画できます。この深い理解に基づき、インフォグラフィックの作成やメモの図解化、データの視覚化を効率的に行うことが可能です。





また、画像内で正確かつ読みやすいテキストを生成できるだけでなく、テキストを翻訳してローカライズすることもできるため、アイデアをグローバルに共有するのに役立ちます。さらに、一連のワークフローの中で最大5人のキャラクターの類似性と、最大14個のオブジェクトの忠実性を維持する被写体の一貫性を備えており、見た目を変えずにストーリーボードを作成したり物語を構築したりすることができます。





制作現場での利用に適した仕様も充実しており、512ピクセルから4Kまでの解像度や様々なアスペクト比を自由に制御できるとのこと。視覚的な忠実度も大幅に向上しており、鮮やかな照明、豊かな質感、鋭いディテールを高速で提供します。指示への追従性も強化され、複雑なリクエストに含まれる細かなニュアンスまで捉えることが可能です。





安全性と透明性の面では、SynthID技術とC2PAコンテンツ認証情報を組み合わせることで、AIがどのように使用されたかという文脈をユーザーがよりしっかりと確認できるようになっているとのこと。



Geminiアプリでは、これまで採用されていたNano Banana Proに代わり、高速・思考・Proの全モデルにおける主要な画像生成モデルとしてNano Banana 2が導入されます。ただし、Google AI ProおよびUltraのサブスクリプションを契約しているユーザーは、特定の専門的なタスクのために引き続きNano Banana Proへのアクセスを維持できるようになっており、メニューから「Proでやり直す」を選択することで旧モデルでも画像を生成できます。





開発者やビジネス向けの環境では、AI StudioおよびGemini APIにおいてプレビュー版としての提供が始まっており、これにはGoogle Antigravityでの利用も含まれます。また、Google CloudのVertex AIでもGemini APIを介してプレビュー利用ができるようになっています。



クリエイティブツールであるFlowでは、Nano Banana 2が新たなデフォルトのモデルに指定され、すべてのユーザーが追加のクレジットを消費することなく生成機能を利用できるほか、Google広告においてもキャンペーン作成時のアセット提案を支援する技術として導入されました。



さらにGoogle検索でもAIモードやGoogleレンズ、Googleアプリ、モバイルブラウザ、デスクトップブラウザでNano Banana 2が導入されます。サポート言語には日本語など8言語が追加され、サポート対象国は新たに141の国と地域が追加されています。

