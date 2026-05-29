2026年05月29日 11時35分 AI

ついにGoogleの画像生成AI「Nano Banana 2」と「Nano Banana Pro」の一般提供が始まる、Previewが取れてAPI経由で利用可能に



Googleが画像生成AI「Nano Banana 2」と「Nano Banana Pro」の正式リリースを発表しました。Gemini APIをプログラムから使うためのサンプルコードも公開されています。



Gemini API | Google AI for Developers

https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation



Nano Banana 2 and Nano Banana Pro available for everyone | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/nano-banana-2-and-nano-banana-pro-are-generally-available





🍌 Nano Banana Pro [gemini-3-pro-image] and Nano Banana 2 [gemini-3.1-flash-image] are now GA and ready for production via the Gemini API. Check out these great community examples to see the capabilities of both models in action 🧵↓ pic.twitter.com/Gvv7AFwHu7 — Google AI Developers (@googleaidevs) 2026年5月28日



Nano BananaはGoogleが2025年8月に発表した画像生成AI「Gemini 2.5 Flash Image」の愛称で、2025年11月にはGemini 3 Proをベースに構築された「Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)」が発表されました。Nano Banana ProはNano Bananaより優れた情報視覚化を実現しており、より与えられた情報の雰囲気にあった画像を出力できたり、インフォグラフィックや日本語テキストなどが破綻しにくくなっていたりと、文字の含まれた画像コンテンツを生成・編集しやすくなっています。



Googleの画像生成AI「Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)」が登場、Geminiの推論機能を応用して言語対応や情報整理能力が強化 - GIGAZINE





また、2026年2月にはNano Banana Proと同等の品質を保ちつつ処理を高速化した「Nano Banana 2(Gemini 3.1 Flash Image)」がリリースされました。Nano Banana 2の特徴は以下の記事を見るとよく分かります。



Googleが画像生成AI「Nano Banana 2」をリリース、より高速に正確な画像を生成可能に - GIGAZINE





Nano Banana ProおよびNano Banana 2はAI StudioおよびGemini APIにおいてプレビュー版として提供されていましたが、2026年5月29日に一般開発者向けの正式版(GA)がリリースされました。



Gemini APIのページでは、Nano Bananaによる画像生成、画像編集のほか、Nano Banana ProとNano Banana 2の新機能である最大14個の参照画像を組み合わせた生成、Google検索のリアルタイム情報に基づいた画像生成、動画から画像への生成、最大4K解像度の画像生成などについて、Gemini APIをプログラムから使うサンプルコードが公開されています。





また、複雑なプロンプトに推論プロセスを使用する思考モデルであることもNano Banana ProおよびNano Banana 2の特徴です。構成とロジックをテストするために最大2つの中間画像を生成し、最終的な画像が生成されるまでの推論過程を視覚的に確認できます。



安全面として、Nano Banana ProとNano Banana 2で生成した画像にはすべてウォーターマーク(電子透かし)のSynthIDが埋め込まれています。そのほか、Google検索のリアルタイム情報に基づいた画像生成機能では、ウェブ検索から取得した人物の実写画像を使用することはできません。



また、Nano Banana ProとNano Banana 2の正式リリースに合わせ、Nano Banana 2の新機能プレビューとして入力プロンプトにビデオファイルをサポートするようになりました。ビデオ映像内の視覚的なコンテキスト、特定の被写体、およびアクションを分析して、サムネイルやインフォグラフィックなど、コンテキストを考慮した画像を生成できます。





Nano Banana ProとNano Banana 2のAPIは一部機能が無料枠で利用可能です。トークンあたりの料金は以下のページで見ることができます。



Gemini Developer API の料金 | Gemini API | Google AI for Developers

https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=ja



また、Google AI Studioでは有料プランにアップグレードすることでNano Banana ProとNano Banana 2を使用可能。Nano Bananaは無料で使用できます。



Google Accounts

https://aistudio.google.com/

