Googleの動画生成AI「Veo 3.1」がアップデートされてキャラクターの一貫性が向上し4Kアップスケーリングにも対応



Googleが動画生成AI「Veo 3.1」のアップデートを2026年1月13日に発表しました。参考画像を元に動画を作成する機能が改良されたほか、キャラクターの一貫性向上や4Kアップスケーリング機能の追加などが行われています。



Veo 3.1 Ingredients to Video: New video generation model updates

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/veo-3-1-ingredients-to-video/



Veo 3.1には「画像を入力して画像の中の被写体を動かす」という機能が搭載されています。この機能が改良されて短いプロンプトでダイナミックかつ表現力豊かな動画を生成できるようになりました。



Veo 3.1 Updates - Bring more creativity and expressiveness into your videos - YouTube





キャラクターの一貫性も向上しており、「人物と服と背景を入力して動画を生成する」といった操作を実行しても人物の顔や体形を保てるようになりました。



Veo 3.1 Updates - Maintain identity consistency for your characters - YouTube





背景や配置されている物体の一貫性も大きく改善しています。



Veo 3.1 Updates - Achieve background and object consistency - YouTube





さらに、4Kへのアップスケーリングも搭載され、Veoを用いて高精細な動画を生成できるようになりました。縦長動画の出力にも対応しています。



Veo 3.1 Updates - Generate videos in 1080p and 4K with state-of-the-art upscaling - YouTube





アップデートされたVeo 3.1は「YouTube Create」「Geminiアプリ」「Flow」「Gemini API」「Google Vids」で利用可能です。

