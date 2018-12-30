無料でローカルAI環境を簡単に導入できる「Lemonade」、Windows・Linux・macOSにも対応したオープンソースで特にAMDのGPU・NPUで効果的
AIの頭脳である大規模言語モデル(LLM)をローカルで動作させると、料金がかからなかったり、プライバシーを守れたりなどのメリットがあります。今回はLLMをローカルで簡単に動作させるためのツール「Lemonade」を実際にインストールして使用してみました。
Lemonade: Local AI for Text, Images, and Speech
https://lemonade-server.ai/
Lemonadeを開発したのはAMDで、AMD製のハードウェア向けに徹底的にテスト・最適化が行われているとのこと。とはいえAMD以外のハードウェアでも問題なく動作するとされています。
Lemonadeのページへアクセスし、「Download」をクリック。
ダウンロードされた「lemonade.msi」をダブルクリックして実行します。
「Next」をクリック。
インストール場所を確認して「Next」をクリックします。
インストールが始まりました。
あっという間にインストールが完了。今回はすぐに動作を試すので、「Run Lemonade Server now」にチェックを入れて「Finish」をクリック。
ネットワークへのアクセスを求められるので「許可」をクリックします。
Lemonadeが起動しました。
何かチャットしてみます。試しに「who are you?」と入力してEnterキーを押してみました。
自動でモデルのダウンロードが始まります。
モデルのダウンロードが完了するとAIの返事が出力されました。
返事の質はモデル次第です。他のモデルを使用したい場合、画面左側に表示されている「MODEL MANAGER」の検索欄にモデル名を入れて下の欄から選択すればOK。標準で設定されているオススメモデルのほか、Hugging Faceにアップロードされているモデルも検索してダウンロードできるようです。
さらに「Lemonade」を実際に使うとどうなるのかというのを追加予定です、乞うご期待！
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