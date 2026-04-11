2026年04月11日 08時00分 メモ

子どもに「これ欲しいプレゼントじゃなかった」と思われないようにする方法・思われたときに慰める方法



子どもにプレゼントを贈ると、たまに「こんなもの欲しくない」と言われてしまうことがあり、親は子どもの気持ちを認めてあげたい一方で「せっかく選んだのに」といった感情を抱いてしまうこともあります。そのような状況に対処する方法を心理学の専門家が紹介しています。



It’s (not) a new bike! How to manage kids’ gift expectations at Christmas

https://theconversation.com/its-not-a-new-bike-how-to-manage-kids-gift-expectations-at-christmas-271314





子どもの幸せを考えて贈り物をしたのに子どもが否定的な反応を示すと、直面するのがつらく感じられることがあります。自分で選んだ贈り物であれば傷ついたり怒りを感じたりするかもしれず、親戚や友人からの贈り物であれば贈り主を不快にさせるのではないかと心配することもあります。



心理学者のエリザベス・ウェストラップ氏らは、「子どもに感謝の気持ちを教えられていなかったのではと考えたり、子どもがわがままに見えるのではないかと心配したりするかもしれません。しかし、失望は子どもにとって難しいものであり、情緒発達において正常な反応です。このときの子どもの感情は、つながりや学びの機会にもなり得ます」と指摘し、その仕組みを理解することが大切だと促しました。





幼児期から児童期(おおむね1歳から12歳)にかけて、子どもたちは自分が何者であるか、何を好むのか、そして自分が世界の中でどのように位置づけられるのかという自己認識を形成しています。特定のおもちゃ、衣服、ブランドが自分自身と結びつき、他者へ自分の存在をアピールすることにもつながります。



これに伴い、友達とつながるために友達と同じ靴やおもちゃを欲しがることがあります。その願いが満たされないと取り残されたような感覚が生まれ、完全に仲間外れにされたように感じられることがあるそうです。



このことを理解すると、子どもの反応が大人から見ると不釣り合いに見える理由が説明できます。子どもの失望は贈り物そのものに対する反応ではなく、自己認識や他者との関係といった強い感情に関わっているのです。



また、単に自分の欲しいものが得られなかったということで失望感を抱くこともあります。高価なものや現実的に贈れないもの、親がふさわしくないと思ったものなどを子どもが求めていた場合、親はどんな対応をすればいいのかもウェストラップ氏らが紹介しています。





ウェストラップ氏らいわく、「事前に話し合うことが大事」とのこと。親は子に対し、お金や時間を何に使っているのか、何を大切にしているのか、子どもとはどういうものなのかを伝える必要があります。加えて子から価値観を聞き出すことで、周囲の流行に左右されているかどうか、どんな贈り物が用意できると考えているのかといった情報を知ることができます。



ウェストラップ氏らが提示した例文は以下の通り。



親：今年は何を楽しみにしているの？

親：何が現実的だと思う？

親：大きなことを期待して、それが叶わないこともあるよね。そのときはどんな気持ちになるかな？



また、子が失望感を抱いたとき、「感謝はするべきだよ」といった言葉で叱ることは避けた方がいいそうです。人間は動揺しているときに他人のことを考えるのが難しく、まず自分の感情を処理する必要があるからです。代わりに「あの自転車欲しがってたよね。すごく欲しかったものが手に入らないのはつらいよね」といった言葉を投げかけるといいそうです。



贈り物に対する期待が満たされないと、ドーパミンのレベルが低下し、失望感が生じます。この失望を受け止めることで、子どもは大きな感情を安心して表現できるようになり、また不快感や失望といった感情に耐える力が育てられ、感情は対処可能なものであると学ぶ助けにもなるとウェストラップ氏らは指摘しています。



ただ、子どもが失望を感じること自体は問題ありませんが、無礼になったり怒りをぶつけたりすることは許されません。そのような反応を示したときは「がっかりしていたのは分かっているよ。でも、どうすれば他の人を傷つけずに気持ちを表せるかを一緒に考えよう」といった言葉を投げかけると良いそう。



送り主に小さな思いやりに気づかせることも大切。「おばさんがあなたの好きな色でプレゼントを包んでくれたの、気づいた？」といった言葉です。また、子ども自身に他人への贈り物を選んだり作ったりさせることで、贈る側の経験を覚えさせ、共感力を育むことが可能だとウェストラップ氏らは伝えました。

