「LOST ARK」がSteam史上第2位の同時接続者数を記録、Amazonの快進撃が続く

・関連記事

Amazonが開発したMMORPG「New World」は「Amazon」や「Bezos」がNGネームに - GIGAZINE



Amazonの次期CEOアンディ・ジャシー氏がゲーム開発事業を続行する意向を示す - GIGAZINE



Amazonが独自クラウドゲームサービス「Luna」を発表 - GIGAZINE



2022年02月14日 11時10分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.