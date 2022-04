先進国で失速しつつあるMetaはアフリカに新天地を見いだしている

主力SNSである Facebookのユーザー数が減少 に転じ、個人情報の扱いをめぐり ヨーロッパからの完全撤退も示唆 しているMetaは、近年アフリカへの投資を拡大させています。その背景には、急成長しつつあるアフリカ諸国でいち早く勢力を広げる意図があると、イギリスの大手一般紙・The Guardianが報じました。 Facebook’s fibre optics in Nigerian state put Africa pivot in focus | World news | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/facebook-meta-mainone-fibre-optics-internet-access-nigeria-edo Meta(旧Facebook)は、2020年にアフリカ全体にインターネットを提供する世界最大規模の海底ケーブル敷設計画を発表するなど、ネットインフラの整備に力を入れています。 Facebookがアフリカ全体にインターネットを提供する世界最大規模の海底ケーブル敷設計画「2Africa」を発表 - GIGAZINE

2022年04月20日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

