2026年02月24日 11時35分 メモ

OpenAIの「Stargate」管理権を巡りソフトバンクやOpenAIが争っていたとの報道



2025年1月、OpenAIはOracleやソフトバンクと共同で「Stargate」というプロジェクトを発表し、アメリカに新しいAIインフラを構築するために今後4年間で5000億ドル(約77兆5000億円)を投資することを明らかにしました。当初は2025年末までに10GWの計算能力を確保する予定でしたが、計画に遅れが生じていることが伝えられています。



Stargate AI data centers for OpenAI reportedly delayed by squabbles between partners — sources say OpenAI, Oracle, and SoftBank disagreed on who would have ultimate control of the planned data centers | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/stargate-ai-data-centers-for-openai-reportedly-delayed-by-squabbles-between-partners-sources-say-openai-oracle-and-softbank-disagreed-on-who-would-have-ultimate-control-of-the-planned-data-centers



Elon Musk's 'Stargate' Skepticism Vindicated? OpenAI-SoftBank Deadlock Stalls Project, Says Report

https://www.ndtvprofit.com/technology/elon-musks-stargate-skepticism-vindicated-openai-softbank-deadlock-stalls-project-says-report-11126303



The Informationによると、Stargateに関するデータセンターの開発は2026年2月時点でもまだ始まっておらず、OpenAIとソフトバンクの間で諍い(いさかい)が生じているとのこと。The Informationは、OpenAIとソフトバンクの意見の相違がプロジェクト遅延の主な理由であると強調しています。



OpenAIは当初、自社でデータセンターを保有するために単独で計画を進めたいと考えていたものの、巨額の初期費用に対して投資家が難色を示したため、パートナー企業との協議を継続したとのこと。





Oracleは2025年後半の時点でいち早くOpenAIとの契約を確保し、200万個以上のGPUが稼働する巨大なStargateデータセンターを建設すると発表しました。この合意にソフトバンクは含まれておらず、当時は「ソフトバンクグループの孫正義会長とOpenAIのサム・アルトマンCEOがデータセンターの建設場所などの重要条件に関して対立している」などと報じられ、協議が難航していることが示唆されていました。



OpenAIはテキサス州で1GW規模のデータセンターを計画していましたが、Oracleとの交渉を優先するため一時保留となり、その後再検討した際にソフトバンクをパートナーとして迎えました。しかし、この移行は円滑ではなく、両社は主導権を巡って争ったと新たに伝えられています。OpenAIとソフトバンクはデータセンターの所有権、資金提供の割合、建設をどちらが行うかという点において行き詰まり、意見の相違は数カ月続き、結果的にOpenAIは建設期間とゼネコンを失う結果となったとのことです。



最終的に両社は妥協に達し、ソフトバンクが用地を所有・開発し、OpenAIが設計を管理し長期賃借する形となったと報じられています。2025年9月にはOracleとソフトバンク、OpenAIの提携でテキサス州を含むアメリカ各地に5つのAIデータセンターを建設する案が公開されています。



数カ月にわたる遅延の後、Stargateはようやく軌道に戻り、3社は複数のプロジェクトで進展を見せているようですが、プロジェクトの作業開始時期は不明のままです。また、OpenAIのスケーリング担当であるサチン・カッティ氏はStargateについて「需要は増大しており、単一のプロバイダー、チップ、クラウドではその負荷を担うことはできません。AIが求めるペースで拡張するには、分散コンピューティングモデルが唯一の方法です」と語り、他社との提携なしには進めないと言及しています。



Stargate is the umbrella brand for our compute strategy. It’s about mobilizing the full ecosystem to deliver a step-change in global AI compute — and over the past few quarters that vision has become reality.



Since announcing Stargate in January 2025, OpenAI has expanded from a… — Sachin Katti (@sk7037) February 23, 2026



ロイターは「残念ながら、まだ収益化を達成していないOpenAIという組織にとって、管轄のコストはあまりにも大きく、近い将来にそれを実現するのは不可能です。それでも多くの投資家は同社の潜在力を信じており、最新の資金調達ラウンドでは多額の評価額に到達することが期待されています」と記しました。

