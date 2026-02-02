2026年02月02日 12時20分 AI

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがOpenAIに不満を持っているという報道を否定し巨額の投資を続けると明言



OpenAIとNVIDIAは2025年9月に戦略的パートナーシップを発表し、NVIDIAがOpenAIに約15兆円を投資することやOpenAIは10ギガワット級のNVIDIA製システムを導入する意向を示していました。このパートナーシップについて「NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがOpenAIに不満を抱いているため、パートナーシップは停滞している」という報道が出ていましたが、フアンCEOは記者団に対し報道を否定し巨額の投資を行う予定を明らかにしました。



Nvidia CEO Huang denies he is unhappy with OpenAI, says 'huge' investment planned | Reuters

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-ceo-huang-denies-he-is-unhappy-with-openai-says-huge-investment-planned-2026-01-31/





2025年9月22日、OpenAIとNVIDIAはOpenAIの次世代AIモデルの開発と展開を加速させることを目的として、AIインフラの構築における戦略的パートナーシップを発表しました。大規模なインフラ整備を支援するためにNVIDIAはシステムの展開に応じてOpenAIに最大1000億ドル(約14兆8000億円)を投資する意向を示し、フアンCEOは「歴史上最大のAIインフラプロジェクト」と述べていました。



OpenAIとNVIDIAが戦略的パートナーシップを発表、NVIDIAはOpenAIに約15兆円を投資＆OpenAIは10ギガワット級のNVIDIA製システムを導入 - GIGAZINE





しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が2026年1月末に報じた内容によると、NVIDIAのフアンCEOは業界関係者に対し「約14兆円の契約には拘束力がなく、最終決定されたものではない」と非公式に強調していたほか、OpenAIのビジネス関連のアプローチに「規律が欠けている」と批判してGoogleやAnthropicとのAI開発競争に懸念を表明していたとのこと。加えてNVIDIAの社内でOpenAIとの大規模な取引に疑問の声が出ており、「交渉は初期段階を過ぎて進展していない」と一部の関係者は明かしています。



報道に対し、NVIDIAの広報担当者は「NVIDIAは過去10年間にわたりOpenAIの優先パートナーであり、今後もOpenAIとの協力を楽しみにしています」と関係は良好である旨を述べていました。





そして、フアンCEOは2026年1月31日に台北で記者団の取材に対し、OpenAIに不満を抱いているという報道は「ナンセンス」だと否定しました。



その上で、フアンCEOは「私たちはOpenAIに巨額の投資を行う予定です。私はOpenAIを信頼しています。彼らの仕事は素晴らしいものです。彼らは現代において最も重要な企業の一つであり、私はサム(OpenAIのサム・アルトマンCEO)と一緒に働くことを本当に楽しみにしています。現在はサムが投資ラウンドを締めくくるところですが、私たちも必ず関与します。おそらくこれまでで最大の投資になるでしょう」と語り、パートナーシップは良好に進行中であることを強調しています。



また、「投資は1000億を超えることになるか」という質問に対しフアンCEOは「いやそんなことはない」と回答した上で、「いくら集めたいかを発表するのはサム次第です」と語りました。

