OpenAIとNVIDIAが戦略的パートナーシップを発表、NVIDIAはOpenAIに約15兆円を投資＆OpenAIは10ギガワット級のNVIDIA製システムを導入



2025年9月22日、OpenAIとNVIDIAがAIインフラの構築における戦略的パートナーシップを発表しました。この大規模なインフラ整備を支援するため、NVIDIAはシステムの展開に応じてOpenAIに最大1000億ドル(約14兆8000億円)を投資する意向を示しており、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「歴史上最大のAIインフラプロジェクト」と述べています。



OpenAIとNVIDIAの提携は、OpenAIの次世代AIモデルの開発と展開を加速させることを目的としたもので、OpenAIは少なくともNVIDIA製GPU数百万基に相当する10GW(ギガワット)のNVIDIA製システムを構築するとのこと。最初の1GW分のシステムは、NVIDIAの次世代プラットフォーム「Vera Rubin」を採用し、2026年後半に稼働を開始する予定です。



.@OpenAI and NVIDIA just announced a landmark AI infrastructure partnership:



⚡ 10 gigawatts of compute



???? Millions of NVIDIA Vera Rubin GPUs across gigascale AI factories.



The next era of AI starts now. pic.twitter.com/8ueetzIbSu — NVIDIA (@nvidia) September 22, 2025



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、この提携がAIを研究室から世界へ展開させるためのものであると述べています。さらに、「これは最初の10ギガワットに過ぎない」と語り、今後さらなるインフラ拡大を示唆しました。





OpenAIのサム・アルトマンCEOは、9月23日に自身のブログに「Abundant Intelligence(潤沢なインテリジェンス)」と題した記事を公開し、「AIの利用が驚異的に増加しており、将来的にはAIへのアクセスが基本的人権と見なされる可能性がある」と述べています。



さらにアルトマンCEOは、計算能力の不足がAIの進歩を妨げる深刻な課題であると指摘。計算能力が限られると、例えば「がんの治療法研究を取るか、それとも全ての人への個別教育の提供を取るか」というような選択をどうしても迫られる可能性があると説明しています。この課題を解決するため、アルトマン氏は「毎週1GWの新しいAIインフラを生産できる工場」を建設するという壮大なビジョンを掲げています。



アルトマンCEOは今回の提携について、「NVIDIAのような規模とスピードでこれを実現できるパートナーは他にいない」と述べ、NVIDIAへの絶大な信頼を示しています。また、「このインフラの構築は、我々がやりたいことすべての鍵を握る」と語り、計算能力の確保がAIの発展に不可欠であると強調しました。



OpenAIのグレッグ・ブロックマン社長は、フアンCEOが2016年にNVIDIA DGXシステムをOpenAIに渡して以来、計算能力が10億倍になったと述べ、今回の提携がもたらす飛躍的なスケールアップへの期待を表明しています。





なお、OpenAIとNVIDIAの協力関係は、Microsoft、Oracle、SoftBankなどとの既存の取り組みを補完するものです。



