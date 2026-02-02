2026年02月02日 12時17分 ハードウェア

キオクシアとSandiskが四日市工場での契約期間を2034年まで延長することを発表、SandiskはゲーミングSSDブランドを新設し消費者向け製品を強化



キオクシア(KIOXIA)は三重県四日市市に巨大なフラッシュメモリ工場を設置しており、サンディスク(Sandisk)と合弁会社を設立して両社の製品を製造しています。2026年1月30日には合弁会社に関する契約の延長が発表されました。



四日市工場における合弁会社の契約期間延長について | KIOXIA - Japan (日本語)

https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2026/20260130-1.html





Kioxia and Sandisk Extend Yokkaichi Joint Venture Agreement Through 2034 | Sandisk

https://www.sandisk.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-01-29-kioxia-and-sandisk-extend-yokkaichi-joint-venture-agreement-through-2034



キオクシアの四日市工場は三重県四日市市山之一色町に設置されており、駐車場を除いた敷地面積が69万4000平方メートル、従業員数が2025年3月時点で約6800人というフラッシュメモリ製造の一大拠点です。





キオクシアはサンディスクと合弁会社を設立して四日市工場でサンディスクの製品を製造しています。キオクシアの(PDFファイル)資料によると、生産キャパシティの6割がキオクシア、4割がサンディスクに割り当てられているとのこと。





これまで、合弁会社の契約期間は2029年12月31日までとされていましたが、新たに契約期間を2034年12月31日まで5年間延長したことが発表されました。延長に伴って、サンディスクがキオクシアに11億6500万ドル(約1800億円)を支払うことも決定しています。



サンディスクのデービット・ゲックラーCEOは「(キオクシアとサンディスクの)協業はNAND業界が黎明期だった25年以上前に始まり、現在では数百エクサバイトの供給規模に拡大し、NAND市場は2026年には1500億ドル(約23兆円)規模と予測される成長を続けています。パートナーシップの新たな段階は、オペレーション規模の拡大と両社の利益につながります。今後10年にわたるパートナーシップを楽しみにしています」とコメントしています。





なお、メモリ業界ではAIデータセンターの建設ラッシュに伴ってメモリの高騰が進んでおり、Micronがデータセンターに注力するために消費者向けのメモリおよびストレージから撤退することを決定しています。一方でサンディスクは2026年1月5日にゲーマーやクリエイターをメインターゲットとした新ブランド「SANDISK Optimus」を発表し、消費者向けSSDに注力する姿勢を見せています。



サンディスク、SANDISK Optimus™ SSD製品ブランドを発表 | Sandisk

https://www.sandisk.com/ja-jp/company/newsroom/press-releases/2026/2026-01-05-sandisk-unveils-sandisk-optimus-ssd-product-brand

