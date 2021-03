爆速メモリ技術「3D XPoint」の開発からMicronが撤退、Intelは開発継続の意向を示す

IntelとMicronは爆速・大容量の不揮発性メモリ技術「 3D XPoint 」の開発を進めてきました。しかし、2021年3月16日にMicronが3D XPointの開発から撤退することを発表。さらに、3D XPointの生産を行っていた半導体工場の売却も検討中であることが明らかになっています。 Micron Updates Data Center Portfolio Strategy to Address Growing Opportunity for Memory and Storage Hierarchy Innovation | Micron Technology https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-updates-data-center-portfolio-strategy-address-growing

2021年03月17日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

