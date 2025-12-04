2025年12月04日 10時18分 ハードウェア

Micronが消費者向けメモリ・ストレージ事業から撤退、CrucialブランドのメモリやSSDは2026年2月で出荷停止



現地時間の2025年12月3日、半導体大手のMicronが消費者向けのメモリ・ストレージ事業からの撤退を発表しました。これにより、同社の「Crucial」ブランドは終了することとなります。



Micron Announces Exit from Crucial Consumer Business | Micron Technology

https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-exit-crucial-consumer-business





Crucial is shutting down — because Micron wants to sell its RAM and SSDs to AI companies instead | The Verge

https://www.theverge.com/news/837594/crucial-ram-ssd-micron-ai



Micronは2025年第2四半期末(2026年2月)までコンシューマーチャネルを通じてCrucial製品の出荷を継続予定です。この移行期間中、Micronはパートナー企業および顧客と緊密に連携し、Crucial製品に対する保証サービスとサポートを継続的に提供します。





Micronのエグゼクティブバイスプレジデントであり最高事業責任者でもあるスミット・サダナ氏は、事業撤退について「データセンターにおけるAI主導の成長は、メモリとストレージの需要の急増につながっています。Micronは、成長著しいセグメントにおける大規模かつ戦略的な顧客への供給とサポートを強化するため、Crucialのコンシューマー事業から撤退するという苦渋の決断を下しました」「熱心な消費者コミュニティのおかげで、Crucialブランドは最先端のメモリおよびストレージ製品における技術的リーダーシップ、品質、信頼性の代名詞となりました。過去29年間、Crucialの歩みを支えてくださった数百万の顧客、数百のパートナー企業、そしてMicronチームの皆様に感謝申し上げます」と説明しました。



さらに、Micronはこの決定について「Micronが現在進めているポートフォリオ変革へのコミットメントと、その結果としてメモリとストレージにおける長期的な収益性の高い成長路線への事業の整合化を反映したものです。Micronは、コア事業であるエンタープライズおよびコマーシャル分野に集中することで、長期的な業績の向上と、戦略的顧客とステークホルダーへの価値創造を目指します」と説明しています。





なお、MicronがCrucialの終了を発表するよりも先に、テクノロジーメディアのVideoCardzが「MicronがCrucialの消費者向けSSDとRAMラインを終了しAIとエンタープライズに注力」と報じていました。



Micron ends Crucial consumer SSD and RAM line, shifts focus to AI and enterprise - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/micron-kills-off-crucial-cosnumer-brand-to-focus-on-ai-and-enterprise





Crucialの終了について、The Vergeは「Crucialの終了は、AI企業からの需要急増に伴うRAM価格の高騰に悩まされているPCビルダーや愛好家にとって大きな打撃となるでしょう。例えば、OpenAIはSK HynixおよびSamsungと契約を結び、Stargateプロジェクト向けに月間最大90万個のDRAMを確保しています。このようなAI需要により世界的なRAM不足が深刻化しており、価格は高騰し続けています」と指摘しました。

