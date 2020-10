2020年10月21日 14時00分 メモ

IntelのNANDメモリ事業を約9500億円で韓国半導体企業のSK hynixが買収

by Isriya Paireepairit



チップメーカーのIntelが、NANDメモリ・ストレージ事業を韓国の半導体大手SK hynixに90億ドル(約9500億円)で売却することを、2020年10月20日付けで発表しました。事業売却の承認は2021年後半を予定しているとのことです。



SK hynix to Acquire Intel NAND Memory Business | Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/news-releases/nand-memory-news/



Intel sells off its SSD and memory business to SK Hynix in drawn-out $9bn deal | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/intel-ssd-business-sk-hynix-sale/



Intel is selling its SSD business for $9 billion, but keeping Optane - The Verge

https://www.theverge.com/2020/10/20/21525701/intel-nand-ssd-business-sk-hynix-9-billion-optane-memory



SK hynixは韓国の半導体製造会社で、主力製品はDRAMとNAND型フラッシュメモリです。特にSK hynixはDRAM事業が収益の80%~90%を占めており、世界で初めてDDR5 DRAMの製品化にも成功しています。SK hynixによる今回の買収には、NANDメモリ事業のさらなる強化があるとみられます。



ついに世界初のDDR5メモリの出荷が確定、2021年までに市場に登場する見込み - GIGAZINE





売却される内容、IntelのNAND メモリ・ストレージ事業と、中国・大連にある半導体工場。NAND事業をSK hynixに売却することで、Intelはフラッシュメモリおよびストレージビジネスからほぼ完全に撤退することとなります。ただし、IntelのOptaneメモリテクノロジーは、引き続きIntelが所有するとのこと。



by Jacek Halicki



Intelのボブ・スワンCEOは「今回の買収により、Intelは差別化された技術への投資をさらに優先させることができ、お客様の成功に向けてより大きな役割を果たし、株主の皆様に魅力的なリターンをお届けすることができます」とコメントしています。



SK hynixのイ・ソクヒCEOは「SK hynixは、お互いの強みと技術を活かして、お客様のさまざまなニーズに積極的に応え、事業構造を最適化し、DRAMに匹敵するようなNANDフラッシュ市場の革新的なポートフォリオを拡大していきます」と述べました。





なお、Intelによれば、政府当局から取引の承認が得られるのは2021年後半とのこと。それまで、Intelは引き続き大連の工場でNAND製品を製造し、すべての知的財産権を保持します。Intelは、「今回の取引の収益を人工知能や5Gネットワーキングなど長期的な成長が見込まれる部門に投資する予定」と述べていますが、Intelは5Gモデム事業を2019年にAppleへ10億ドル(約1050億円)相当で売却しています。



AppleがIntelのスマホ向けモデムチップ事業の買収を発表 - GIGAZINE