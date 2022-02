2022年02月16日 11時25分 ハードウェア

Intelが約6200億円でイスラエルのファウンドリ「Tower Semiconductor」を買収すると発表

by Morton Lin



Intelが現地時間の2022年2月15日、イスラエルのファウンドリ企業であるTower Semiconductorを54億ドル(約6200億円)で買収することを発表しました。Tower Semiconductorは約30年にわたり世界中の半導体企業向けにアナログ集積回路を製造しており、今回の買収はIntelが2021年に発表したファウンドリ事業の強化につながるとみられています。



Intel to Acquire Tower Semiconductor for $5.4 Billion

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/feb-2022-corporate-news.html





Intel acquires Tower Semiconductor for $5.4 billion - Protocol

https://www.protocol.com/bulletins/intel-tower-semiconductor-acquisition



Intel to Acquire Tower Semiconductor for $5.4B To Expand IFS Capabilities

https://www.anandtech.com/show/17256/intel-to-acquire-tower-semiconductor-for-54b-to-expand-ifs-capabilities



Intelは公式サイト上で、Tower Semiconductorの株式を1株当たり53ドル(約6100円)で取得し、総額約54億ドルで買収することに合意したと発表しました。「この買収によって製造能力・グローバルな事業展開・テクノロジーポートフォリオが拡大し、業界のかつてないほどの需要に対応可能となり、Intelの『IDM 2.0』戦略は大きく前進します」とIntelは述べています。





「IDM 2.0」とは、Intelが2021年3月に発表したファウンドリサービス拡充を目指す戦略のこと。Intelは半導体の需要が世界的に増加する中で自社の製造設備やサードパーティファウンドリへの投資を増やすことや、グローバルなファウンドリサービスを提供するためのビジネスユニット「Intel Foundry Services(IFS)」の設立などを発表していました。



Intelが2兆円超を投じてファウンドリサービスの拡充を目指す「IDM 2.0」を発表、「Apple Siliconの製造を目論んでいる」との指摘も - GIGAZINE





買収が発表されたTower Semiconductorは、イスラエルに拠点を置く約30年もの歴史を持つファウンドリ企業で、Intelが使用しなくなった古いプロセス製造技術を使った高周波半導体・MEMS・CMOSイメージセンサー・シリコンゲルマニウムトランジスタ・電力管理チップなどを製造し、防衛産業・自動車・ワイヤレス製品・産業センサーなどの分野にチップを提供しています。主な取引企業にはBroadcom・パナソニック・Samsungなどがあり、Intelも以前からTower Semiconductorの顧客の1つだったとのこと。



Tower Semiconductorのチップ製造工場はイスラエルに2つ、イタリアに1つ、アメリカのカリフォルニア州とテキサス州に1つずつ存在しています。また、日本にはヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社(前パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社)と合弁で設立した子会社・Tower Partners Semiconductor(TPSCo)の工場が、新潟県妙高市・富山県砺波市・富山県魚津市に置かれています。





今回の買収についてIntelのパトリック・ゲルシンガーCEOは、「Tower Semiconductorの専門技術ポートフォリオ、地理的リーチ、顧客との親密な関係、サービスファーストのオペレーションは、Intelのファウンドリサービスを拡大し、世界のファウンドリ容量の主要なプロバイダーになるという目標へ進むのに役立ちます」「今回の契約により、Intelは最先端のノードと円熟したノードの差別化された特殊技術を幅広く提供可能となり、半導体需要がこれまでになく高まる時代において、既存および将来の顧客に新たな機会を提供できるようになります」とコメント。



海外メディアのProtocolは、「おそらく、最も重要なことはIntelが契約半導体メーカーとして30年の経験を持つ会社を買収するということです。Intelのファウンドリサービスは設立から1年未満で、ライバルが持っている長年の運営経験を持っていません」と指摘し、Tower Semiconductorのノウハウを入手できることがIntelにとって大きなメリットだと指摘しています。



なお、今回の取引はすでにIntelとTower Semiconductorの取締役会によって満場一致で承認されているものの、買収完了には12カ月ほどかかる予定だとのことです。